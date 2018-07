“Non odiare chi ti ha fatto ciò”, avvelenato il cane eroe del terremoto di Amatrice

“Ne abbiamo viste tante e aiutati tanti, non odiare chi ti ha fatto ciò. A me è stata tolta la cosa più preziosa”, questo l’annuncio commuovente dell’addestratore di Kaos, il cane che 24 agosto 2016, durante il terremoto che ha distrutto Amatrice, ha aiutato tanti uomini a salvarsi dalle macerie.

Kaos, il cane-eroe del sisma del Centro Italia, è stato maledettamente avvelenato nel giardino di casa sua, nell’Aquilano.

Lo sfogo dell’addestratore

Ne ha dato notizia il suo addestratore: “Ciao amico mio. Ne abbiamo viste tante e aiutati tanti, non odiare chi ti ha fatto ciò. A me è stata tolta la cosa più preziosa”. E ha continuato: “Non provare odio per chi ti ha fatto ciò, se un domani avrà bisogno, aiutalo, sii superiore e quanto ti guarderà negli occhi e vedrà che sei tu il suo Salvatore morirà lentamente da solo”.