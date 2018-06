“NON POSSIAMO SEMPRE CHIUDERE I PORTI” SALE LA TENSIONE FRA 5 STELLE E SALVINI.

«Dobbiamo far ragionare Salvini sulla questione migranti. Non possiamo chiudere a oltranza i nostri porti. Piuttosto, apriamo quelli degli altri Paesi europei». Gli uomini di governo del M5S sono decisi a ingaggiare un braccio di ferro con gli alleati della Lega. Non si cerca lo scontro, ma la questione finisce al centro di un vertice serale a Palazzo Chigi tra il premier Conte, Salvini, Di Maio, la ministra della Difesa Trenta e quello delle Infrastrutture Toninelli. Il leader della Lega spinge per replicare la chiusura dei porti alle navi battenti bandiera straniera, come per il caso della Aquarius. «Ma ci sono trattati internazionali e del mare che non ce lo permetterebbero», replicano i Cinque Stelle al vertice. «Un giudice ci costringerebbe a riaprire i porti il giorno dopo, facendoci fare solo una brutta figura». E allora meglio spostare la questione a Bruxelles: «Coinvolgiamo la guardia costiera europea e Frontex», propongono Toninelli e Di Maio, «rivediamo la gestione delle Ong». Prima occasione per parlarne sarà venerdì l’incontro tra Conte e il presidente francese Macron. Subito dopo, lunedì, con la cancelliera Merkel. La minoranza insorge Il tema, strettamente politico, è stato sollevato anche dalla minoranza interna al M5S: «Rischiamo di appiattirci sulle posizioni della Lega e perdere la nostra identità». Trovare una posizione alternativa, anche se non divergente, rispetto a quella salviniana potrebbe servire a calmare la furia delle anime «di sinistra» del Movimento. (La Stampa)