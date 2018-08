Non si fermano all’alt e si vanno a schiantare. Dopo lo scontro arriva la scoperta sui quattro calciatori in auto

Paura per quattro calciatori ventenni dell’Alma Fano, squadra che milita in LegaPro. L’incidente si è verificato all’alba di lunedì a Riccione. I quattro sportivi non si sono fermarti all’alt intimatogli dai carabinieri e, dopo essere scappati ad una velocità di circa 130 chilometri orari, si sono schiantati contro un muro con ringhiera metallica. L’impatto è stato talmente violento che la vettura, un’audi A2, si è completamente accartocciata su se stessa, ma per fortuna nessuno dei giovani coinvolti ha riportato ferite serie.

La scoperta dopo l’impatto

Una volta prestati i primi soccorsi e sentiti i ragazzi, i carabinieri hanno potuto comprendere il motivo della fuga all’alt e della corsa lungo il viale fino allo schianto: chi guidava era senza patente e non voleva farsi beccare dai militari durante il controllo.

fonte: Fanpage