“NON SI LASCIA IN MEZZO AL MARE CHI RISCHIA LA VITA..” IL PRETE ANTI SALVINI TORNA ALL’ATTACCO.

Intervistato da “Stasera Italia”, il prete ha stigmatizzato le iniziative del neo ministro dell’Interno Matteo Salvini, a partire dalla vicenda Aquarius: “Non si lasciano in mezzo al mare per giorni persone che rischiano la vita”. E per quanto riguarda l’eventuale censimento dei rom, ha commentato: “Ancora una volta l’ingiustizia. Cosa vogliamo fare? Vogliamo deportare i rom che non sono cittadini italiani? Dove li mandiamo? Ma stiamo scherzando?”.

CONTRO IL GOVERNO

“Salvini tenta spesso di usare la religione, è una strumentalizzazione bella e buona”. E proprio nelle scorse ore, don Biancalani è tornato a far parlare di sé per via di una post pubblicato su Facebook: un fotomontaggio in cui i compaiono i membri del governo su un gommone, con la scritta “I have a dream”.