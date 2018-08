«Non voglio che mi dimentichi» Invita la mamma malata di Alzheimer sul palco: le lacrime della folla

Si chiama Jay Allen, è un cantante di musica country statunitense e il suo video sta facendo il giro del mondo. La sua mamma si è ammalata di Alzheimer precoce all’età di 52 anni. Cresciuto in un paesino rurale del Tennessee, lei ha fatto tantissimi sacrifici per aiutarlo a realizzare i suoi sogni, ma da quando è sopraggiunta la malattia tutto è diventato più difficile.

Le parole di Jay

“A volte voglio urlare a Dio quando la sento inciampare in una frase semplice, o quando la guardo e sento che lei non c’è nemmeno più” – ha dichiarato Jay. Ma c’è un momento in cui lui spera di poter andare oltre il suo dramma: ogni volta che abbraccia la sua mamma mentre canta, lei sussurra: “Mi sei mancato Jay”. Così Jay si è fatto coraggio e ha pensato di scrivere una canzone per raccontare la sua esperienza e per dare speranza a tutti i malati di Alzheimer. Oggi, ogni volta che si esibisce in pubblico, Jay fa salire la sua mamma sul palco e canta “Blank Stares” stringendola forte al suo petto per non farla andare via.