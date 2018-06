Tragedia familiare, nonna massacrata a coltellate dal nipote

Pare siano stati problemi di alcol e disturbi mentali a provocare l’impeto omicida del giovane nipote contro la nonna di 66 anni.Il ragazzo, di soli 26 anni, si sarebbe avventato contro la povera donna infliggendole molti colpi con un coltello da cucina. Questa sembra essere la ricostruzione più attendibile del delitto avvenuto a Serramazzoni, Appennino modenese. Il ragazzo, Ghennadi Rizhok, è stato arrestato dai carabinieri, sospettato di aver ucciso violentemente la nonna Anna Grishchenko.

Immediatamente sono scattate i controlli delle forze dell’ordine, grazie alla segnalazione di un parente

che aveva sospettato qualcosa dai rumori di casa. La scena raccapricciante che si è palesata era del giovane accanto al cadavere, all’ingresso dell’appartamento dove da tempo vive la famiglia .

Non ha confessato il delitto.

Secondo il paese il ragazzo non era più nelle condizioni mentali di stare in mezzo alla gente, anche se non ci si aspettava una tragedia di tali dimensioni.

Secondo le prime notizie riportate dall’Ansa, il ragazzo solo in casa non avrebbe confessato il delitto.

Tuttavia, terminate le indagini il giovane Ghennadi Rizhok, ieri notte, è stato arrestato.