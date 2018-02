Nonno Erasmus,80enne da Spagna ad Verona

VERONA, 20 FEB – “E’ un’avventura, una magnifica avventura”. Così al suo arrivo a Verona ‘nonno Erasmus’, lo spagnolo Miguel Castillo, 80enne studente di storia e geografia dell’Università di Valencia, che da oggi è nella città scaligera per un quadrimestre di studio nell’ambito del Progetto Erasmus. “A Valencia – ha spiegato Castillo – sono in classe con ragazzi di 20 anni, mi trovo benissimo e mi chiedono consigli per via della mia formazione giuridica. Mi chiedono suggerimenti anche per le donne e le fidanzate”. Notaio in pensione, con tre figlie e sei nipoti, Castillo ha ripreso a studiare dopo un infarto, con relativo intervento chirurgico, che lo ha colpito a 75 anni.

