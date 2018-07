Ha violentato per anni le nipotine, nonno condannato a pagare

Aveva abusato delle sue nipotine per anni, sono le figlie di sua figlia, e dopo diversi atti processuali

il nonno violento è stato condannato a 9 anni di carcere.Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano. Come previsto dalla condanna, l’uomo di 72 anni, che attualmente è pensionato e vive a Busto Arsizio (Varese), dovrà versare una risarcimento in denaro ai genitori delle ragazze , per adesso si parla di un anticipo pari a 150 mila euro.

Adesso l’uomo è ai domiciliari per questioni di salute.

Come registra “La Prealpina”, l’uomo è ai domiciliati per questioni di salute.La storia degli abusi sulle nipoti era venuta fuori dopo anni di soprusi, a seguito della denuncia della maggiore che aveva rivelato il suo malessere a scuola, svelando il suo orribile segreto scrivendo il proprio vissuto sul tema della violenza sulle donne. Gli abusi erano stati consumati quando lei aveva 5 anni e sono durati fino ai dodici. La brutta storia si era verificata analogamente anche per la sorella minore.