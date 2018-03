Norcia: P. civile, centro rispetta norme

ROMA, 15 MAR – Sul sequestro del centro polifunzionale di Norcia la Protezione civile assicura di “avere adottato le misure emergenziali, emanate per fronteggiare le esigenze della popolazione colpita dal sisma, in senso conforme alle norme di legge che le prevedono, in funzione della loro finalità propria e comunque nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento”. L’ordinanza 389 del 2016 infatti, “anche in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, ‘la continuità dei servizi pubblici'”. Il Dipartimento esprime comunque “piena fiducia nell’operato della magistratura”.

2018-03-15_1151741249