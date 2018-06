Nota azienda in Campania ricerca personale qualificato

Società operante nel settore per implementazione organico cerca Caldaista con Patentino e Frigorista in possesso del patentino F-GAS. La figura si occuperà dell’assistenza, installazione e manutenzione di caldaie e gruppi frigoriferi anche del tipo a pompa di calore.

Completano il profilo spiccate capacità relazionali e problem solving.

Richiesta autonomia e pregressa esperienza nella mansione. Contratto full time, con prospettive di inserimento in azienda.

I candidati/e in possesso dei requisiti sopra indicati possono mandare un dettagliato CV (obbligatorio) in formato pdf e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail: [email protected] indicando nell’oggetto della mail il riferimento all’offerta: TECNICO CALDAISTA E FRIGORISTA CON PATENTINO.

Si prega di astenersi se privi dei requisiti sopra indicati.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi