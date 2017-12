Nozze combinate sul web per i documenti

TORINO, 30 DIC – Il matrimonio, dopo essersi conosciuti in chat, era in realtà uno stratagemma per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Un marocchino di 28 anni e una romena di 43, sono stati denunciati dai carabinieri nel Cuneeese per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e permanenza illegale in Italia. Il blitz dei carabinieri a pochi minuti dal sì, davanti al sindaco di Canale. I militari hanno interrotto la cerimonia che i due avevano organizzato in fretta e furia, senza parenti né tantomeno festeggiamenti. I due non parlavano neppure la stessa lingua e si erano incontrati una sola volta, pochi giorni prima del matrimonio. Le indagini dei carabinieri proseguono per individuare eventuali casi analoghi e gli intermediari che avrebbero combinato l’incontro.

