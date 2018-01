Nozze Harry-Meghan, pub chiusi più tardi

LONDRA, 7 GEN – Il Regno Unito si prepara fin da ora a festeggiare il matrimonio reale tra il principe Harry e Meghan Markle in programma il 19 maggio al castello di Windsor. Il governo ha infatti avviato una consultazione pubblica di quattro settimane per estendere l’orario di apertura dei pub e permettere a tutti i sudditi di celebrare il ‘royal wedding’. “Vogliamo permettere a tutti di vivere al meglio questa occasione storica”, ha detto la ministra dell’Interno Amber Rudd. L’estensione degli orari di apertura era stata già introdotta per le nozze di William e Kate nel 2011 e in occasione dei 90 anni della regina Elisabetta II nel 2016.

