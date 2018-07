E’ stato senza dubbio un Luglio ‘caliente’, con diverse ondate d’afa che hanno fatto schizzare le temperature intorno ai 40 gradi. Un caldo intenso e continuativo come non si percepiva da diversi anni. Tra le città più ‘colpite’, paradossalmente, quelle del Centro-Nord, tra cui anche Bologna.

Ed è proprio nel capoluogo emiliano che i cittadini hanno potuto assistere ad una scena surreale. Probabilmente a causa del grande caldo e della classica ‘cappa’ bolognese, una ragazza ha deciso di girare per le strade della “Dotta” completamente nuda.

E’ accaduto ieri pomeriggio, quando diversi bolognesi (e non) hanno dovuto sgranare gli occhi per capire se quello che stavano vedendo era reale. L’avvenente ragazza, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, con alcuni tatuaggi, camminava spensieratamente in zona San Donato senza veli, munita soltanto di una borsa a tracolla e di un auricolare per poter parlare al cellulare.

Inevitabilmente, tantissimi hanno provveduto a fare foto e filmati con il cellulare: sono già diversi i video che girano sul web e su Whatsapp. Alcune persone hanno anche provato a chiedere alla giovane il perchè di quella scelta così estrema. La sua risposta è stata la più semplice possibile: “Non avevo voglia di vestirmi”. Nessuna scommessa persa, insomma, ma una libera scelta.