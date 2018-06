Orrore in un supermercato, ragazzo africano tira fuori il pene in pieno giorno

Paura in un supermercato della Campania, dove un ragazzo di colore di 29 anni, proveniente dal Gambia ed ospite del centro di accoglienza di Atripalda, si è recato nell’esercizio commerciale della zona con pantalone abbassato e genitali in vista. Forse doveva acquistare qualcosa nel market, ma ha creato panico tra la gente che attendeva alla cassa. Il ragazzo, una volta avvicinatosi all’uscita, ha mostrato le sue nudità davanti allo sgomento dei poveri cittadini spaventati dalla situazione anomala. Tra l’incredulo e il terrore, prontamente sono stati allertarti quelli della sicurezza. Fermato dai Vigili Urbani e dai Carabinieri, il ragazzo africano è stato condotto in caserma e di seguito, per accertamenti e controlli, all’ospedale Landolfi di Solofra.