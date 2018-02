Nuorese, dopo neve è rischio ghiaccio

NUORO, 28 FEB – Temperature in rialzo nel Nuorese e niente neve, ma ora nella Sardegna centrale bisogna fare i conti con il ghiaccio che ha reso scivolose le strade. Già ieri la nevicata era stata debole anche nei paesi oltre i mille metri dal livello del mare, come Fonni e Desulo, Oggi la situazione è tornata alla normalità in tutta la provincia. Riaperte le scuole rimaste chiuse ieri in via precauzionale a Nuoro, Macomer e Ollolai. Anche sul fronte viabilità non si registrano disagi sulle strade più a rischio come la Ss 131 Dcn o la SS 389 Nuoro-Lanusei. La Polizia stradale, tuttavia, raccomanda la massima prudenza nei valichi dove ci potrebbero essere tratti di ghiaccio.

