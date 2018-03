Nuova allerta meteo, ancora neve

ROMA, 1 MAR – La perturbazione proveniente da ovest che ha sostituito la massa d’aria fredda artica e che ha portato la neve su buona parte del centro nord, continuerà ad interessare l’Italia anche nelle prossime ore, con ulteriori nevicate fino a quote di pianura e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede dalla serata di oggi venti di burrasca sulla Puglia e, dalla mattinata di domani, sulla Sardegna. Attese inoltre nevicate su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, con apporti al suolo da deboli a moderati. Piogge sparse sono infine previste su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di domani una allerta arancione per rischio idrogeologico sull’Umbria e su gran parte del Molise.

2018-03-01_1011567159