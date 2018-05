Nuovi equilibri nella casa del “Grande Fratello”. Due concorrenti sempre più vicini

Mentre tra Aida e Alberto sembra essersi alzato un muro di incomprensioni, nella Casa del “Grande Fratello 15” la concorrente made in Spagna pare non essere indifferente alla compagnia di Simone. Gli inquilini si godono la giornata all’aperto, con della buona musica. I due hanno voglia di divertirsi e in giardino si lanciano in un ballo scatenato, che mostra una bellissima complicità.

Nuovi equilibri

Gli equilibri cambiano velocemente nella Casa. Matteo si avvicina ad Alessia per dimenticare la sua ex Paola Di Benedetto, Aida “molla” Alberto: “Non possiamo essere amici, qualcosa si è incrinato, non parliamo più lo stesso linguaggio”.