NUOVO ANNUNCIO DI SALVINI:”GALERA PER COLORO CHE EVADONO LE TASSE…” SEI D’ACCORDO? 👇🏻

“La guardia di finanza ha scovato negli ultimi mesi 12mila evasori totali, persone sconosciute al Fisco, che non hanno mai compilato mezza dichiarazione dei redditi e non hanno mai pagato un euro di tasse: ora, se uno fa il furbo in questa maniera, ovviamente il suo posto è la galera”.

IL VICE PREMIER

Lo ha affermato Matteo Salvini a RadioStudio54. Sul tema della “pace fiscale”, il vicepremier ha precisato di voler “aiutare milioni di italiani”.