Nuovo Crollo in Autostrada. Quello che è successo poco fa è VERGOGNOSO. Automobilisti furiosi.

Attimi di paura sulla Firenze-Pisa-Livorno: oggi, mercoledì 22 agosto, si è staccato un cartello ed è finito sulla carreggiata. Alla diramazione tra Firenze e Livorno, a metà tra i territori di Cascina e Pontedera, è venuto giù il cartello che indica il bivio. Chi procedeva da Pisa verso la diramazione ha visto cadere dall’alto il cartello e ha fatto in tempo a fermarsi, tanto che fortunatamente non si contano feriti.

L’intervento della stradale

Sul posto la polizia stradale che sta regolando il traffico, che in questo momento è parecchio rallentato prima del bivio. Non si conoscono le cause del crollo, probabilmente il maltempo ha influito. Il pensiero è andato subito alle fatalità accadute in Italia in questi giorni, ma per stavolta si può tirare un sospiro di sollievo perché al momento della caduta non transitavano veicoli da Pisa verso la diramazione.

fonte: Dagospia