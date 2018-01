MILANO, 22 GEN – Una scuola primaria del Milanese è stata evacuata nel primo pomeriggio per una sospetta fuga di gas. Circa 270 bambini sono stati fatti allontanare dai locali dell’istituto che si trova in via Lazio, a Melegnano. Il 118 è intervenuto con 6 mezzi oltre all’elicottero. Da quanto riferito dai vigili del fuoco, nessuno al momento ha avuto bisogno di essere portato in ospedale. ().

