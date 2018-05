Offerta di lavoro infermieri e oss: si cercano con urgenza professionisti. Tutti i dettagli

Il policlinico universitario Klinikum der Universitat Munchen, uno dei più grandi e importanti di tutta la Germania, in collaborazione con Linguedo, programma finanziato dall’Università di Monaco di Baviera per l’insegnamento linguistico, che mira ad inserire infermieri proveniente dai Paesi europei in Germania, sta cercando 30 infermieri da assumere a tempo indeterminato offrendo uno stipendio di 2.600 euro più benefit e corso di tedesco incluso per chi non conosce la lingua. Requisito essenziale per inviare la candidatura è possedere la laurea in Infermieristica o Infermieristica pediatrica. I requisiti:

-laurea in Infermieristica o Infermieristica pediatrica già conseguita o da conseguire entro il 2018

-disponibilità a trasferirsi e lavorare in Germania per un lungo periodo

-disponibilità a studiare il tedesco per un periodo fino a 9 mesi

I candidati prescelti saranno assunti a tempo indeterminato e, come accennato, percepiranno uno stipendio da 2.600 euro più benefit, oltra al corso di tedesco e un sostegno per il trasferimento. Il corso di tedesco sarà gratis e avrà una durata tra 6 e 9 mesi, si svolgerà online e sarà supportato da un tutor attraverso Skype. I candidati infatti dovranno ottenere il certificato livello B2 del QCER. I prescelti saranno dapprima assunti come assistenti e percepiranno uno stipendio di 2150 euro lordi, una volta ottenuto il riconoscimento della laurea in Germania saranno assunti full time come infermieri con lo stipendio base di 2600 euro lordi che potrebbe già aumentare dopo il primo anno di lavoro. Previsti anche alcuni benefit, tra cui alloggi a prezzi economici e altre opportunità di avanzamento carriera.

Come candidarsi

Per inviare la candidatura è necessario collegarsi alla pagina https://monaco.linguedo.it registrandosi e compilando il form richiesto entro il 4 giugno 2018. In seguito saranno selezionati i Cv e i candidati in linea con i requisiti saranno contatti per una prima intervista telefonica su Skype a cui seguirà, se tutto andrà bene, un colloquio a Roma. I prescelti saranno poi invitati a Monaco per conoscere la struttura ospedaliera e la città prima di ricevere l’offerta lavorativa.

