Offerte di lavoro per educatori: assunzioni a tempo indeterminato. Scadenze e dettagli

Comune di Bologna Il Comune di Bologna ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per titoli ed esami, per la copertura di n.7 posti con orario di lavoro a tempo pieno e di n. 1 posto con rapporto di lavoro al 50% della prestazione oraria di “educatore nido d’infanzia” categoria C posizione economica C1.

La domanda scade il 21 maggio 2018.

Comune di Milano

L’Azienda Insieme per il Sociale, sito a Cusano Milanino (Mi) ha emanato una selezione pubblica mediante valutazione comparativa, per l’assunzione a tempo determinato di nuovi educatori di asilo nido (livello 3 Super). Possono concorrere alla selezione:

Membri dell’Unione Europea;

Assenza di condanne penali;

Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della formazione;

Laurea in Pedagogia;

Precedente esperienza lavorativa di almeno 12 mesi (anche non continuativi), presso asili nidi;

Altri titoli equipollenti.

Comune Secchia

L’Unione Tresinaro Secchia ha indetto una selezione pubblica, per l’assunzione e formazione di una graduatoria, nel ruolo professionale di educatori nido d’infanzia a tempo determinato, da inserire presso scuole dei comuni facenti parte dell’Unione Tresinaro Secchia. Possono prendere parte al concorso:

Cittadini italiani o appartenere a uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

Idoneità fisica, senza prescrizioni o limitazioni;

Diploma di laurea in scienze dell’educazione;

Diploma di laurea in pedagogia;

LM- 57 scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua.

Il termine perentorio per l’inoltro delle domande, è fissato al giorno 23 maggio 2018. Il bando integrale è reperibile, nel sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia – home page – primo piano.

Comune Venezia

La Residenza per anziani Giuseppe Francescon, situata in provincia di Venezia, ha reso pubblici due bandi di concorso per educatori e infermieri.

La scadenza per la consegna delle candidature è fissata per il giorno 13 Maggio 2018.