Offese a prof Lucca, presto interrogati

FIRENZE, 23 APR – Saranno ascoltati nei prossimi giorni, e comunque entro la fine della settimana, i 6 studenti dell’Itc Carrara di Lucca, indagati per aver offeso e minacciato in classe il loro professore di italiano e storia, facendo girare poi dei video sulla rete. A stretto giro, inoltre, sarà convocato lo stesso professore, che dovrà fornire spiegazioni, tra l’altro, circa il contesto in cui sono maturati i fatti di bullismo e circa le sue reazioni. L’intenzione degli inquirenti, sempre secondo quanto appreso, è quella di ascoltare il prima possibile tutte le persone coinvolte nella vicenda, compreso il preside dell’istituto. I 6 studenti sabato sono stati perquisiti dalla Polposta, che ha sequestrato gli indumenti indossati dai ragazzi nei video, i loro cellulari e il casco integrale da moto usato per colpire il docente. I bulli da oggi sono sospesi da scuola, su decisione del consiglio d’istituto. Tre potranno rientrare in classe prima della fine dell’anno scolastico, gli altri tre saranno bocciati.

2018-04-23_1231772418