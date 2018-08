«Oggi comincia il mio VIAGGIO» 25 anni e un sogno nel cassetto: girare il MONDO. Violentata e uccisa senza pietà

«È da tantissimo tempo che desidero partire da sola per girare il mondo: oggi comincia il mio viaggio», con queste parole Maria Mathus Tenorio, 25enne messicana, aveva dato inizio su Instagram alla sua avventura per tutti i continenti per fare ascoltare la sua musica. Alla prima tappa del viaggio, però, il suo sogno si è interrotto: è stata stuprata e uccisa su una spiaggia in Costa Rica.

L’omicidio

Per l’omicidio sono stati arrestati due uomini. Secondo quanto riportano le autorità e i media in lingua spagnola, la giovane era in compagnia di una donna inglese sulla spiaggia di El Carmen, quando è stata aggredita da due uomini che hanno cercato di derubare entrambe. La britannica è riuscita a fuggire e a dare l’allarme, mentre Maria è stata ripetutamente violentata, assassinata e abbandonata in riva al mare.