Olimpiadi, Settimo T.se vuole villaggio

TORINO, 22 MAR – Per la candidatura vera e propria c’è ancora tempo, ma la manifestazione d’interesse di Torino per le Olimpiadi del 2026 sta già accendendo l’entusiasmo del territori. Dopo il sì dei Comuni della Valle di Susa, pronti a far rivivere gli impianti del 2006, Settimo si propone di ospitare il villaggio olimpico. L’idea della città alle porte di Torino è quella di realizzare gli alloggi per atleti, tecnici e famiglia olimpica nell’ex area industriale di Laguna Verde, intorno a quello che era il vecchio stabilimento Pirelli. Si tratta della stessa zona già indicata nel 2008 per realizzare il villaggio per le Olimpiadi estive giovanili andate poi a Pechino. “Intendiamo mettere a disposizione un’opportunità concreta a basso impatto – spiega il sindaco di Settimo, Fabrizio Puppo -, che può essere utile in chiave di candidatura. A breve ne parleremo direttamente con la sindaca Appendino e con il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino”.

2018-03-22_1221766468