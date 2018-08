Omicidio choc. Uccide l’ex del marito e taglia a pezzi il corpo. Per liberarsi dei resti compie un gesto assurdo

Una donna statunitense di Raleigh, nella Carolina del Nord, già dichiarata colpevole di aver ucciso l’ex compagna di suo marito, ora è stata condannata anche per aver smembrato e occultato il cadavere della vittima. Amanda Smith Hayes, questo il nome dell’omicida, era stata ritenuta colpevole nel 2014, insieme al marito Grant Ruffin Hayes, dell’omicidio di Laura Ackerson avveuto nel 2011. Ora sono emersi nuovi particolari della vicenda che hanno aggravato la posizione della donna. Amanda, infatti, si sarebbe disfatta del cadavere della rivale smembrandolo e gettandolo in pasto ai coccodrilli.

La ricostruzione dei fatti

Come ricostruito dagli inquirenti che indagano ormai da anni sul caso, Amanda, dopo aver ucciso la donna, avrebbe portato il cadavere insieme al marito in una casa della sorella dell’omicida. Qui il corpo sarebbe stato tagliato con una sega elettrica, poi i due avrebbero provato a farlo dissolvere con dell’acido muriatico, ma, al momento del fallimento del piano, la donna avrebbe preso i resti della vittima e li avrebbe scaricati in acque infestate da alligatori e coccodrilli. Il busto e la gamba della Ackerson, però, sono stati successivamente trovati dando il via alle indagini.

fonte: Caffeina