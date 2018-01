Campania, vengono travolti mentre passeggiano: un morto e un ferito

Onda killer. Travolti da un’onda mentre passeggiano sul lungomare che unisce la Praia con il night club Africana, a Praiano, in costiera amalfitana. Vittima una turista 55enne originaria del Veneto.

Come riporta il Mattino, mentre la donna passeggiava insieme ad altre tre persone, sarebbe stata travolta da un’onda. Tre delle quattro persone che si trovavano in quel punto sarebbero finite in mare mentre la quarta si sarebbe lanciata in mare per prestare soccorso. Due turisti si sarebbero salvati, mentre altri due sarebbero rimasti in mare soccorsi poco dopo da un gommone della Guardia Costiera di Amalfi.

La più grave una donna che è deceduta poco dopo. La salma si trova ancora a bordo del mezzo di soccorso parcheggiato sul molo di Amalfi in attesa del medico legale e delle determinazioni del magistrato di turno.