ONFESERCENTI, OMAGGIO DELLE VIE DELL’ELEGANZA PARTENOPEA PER LA FESTA DELLA MAMMA

Le boutique di Via Filangieri, via Calabritto e via dei Mille resteranno aperte domani, omaggio floreale per le mamme. Il presidente di Confesercenti Napoli Vincenzo Schiavo: «Tuteliamo lo shopping raffinato attraverso iniziative come questa»

Omaggio per le mamme da parte de “Le vie dell’ eleganza Partenopea”. L’associazione, affiliata alla Confesercenti di Napoli, ha ideato una doppia iniziativa per la festa della mamma. Le boutique di via Filangieri, di Via Calabritto e di Via Dei Mille – che compongono “le vie dell’eleganza partenopa” – resteranno aperte per l’intera giornata e, inoltre, per l’ occasione dedicheranno a tutte le mamme presenti una particolare accoglienza con uno speciale omaggio floreale . Le vie dell’eleganze è un’associazione che unisce i grandi marchi mondiali operanti nel salotto di Napoli (composto dalle tre strade Filangieri-Calabritto-dei Mille, appunto) con i molteplici obiettivi di ottimizzare lo sviluppo turistico e commerciale delle strade, di tutelarne gli interessi morali, economici e commerciali , promozionandone e organizzando altresì tutte le opere che possano migliorare l’estetica dell’ambiente nell’interesse dei soci e a vantaggio dei consumatori.

«L’associazione – spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Interprovinciale (Napoli, Avellino e Benevento) – tutela la parte elegante dello shopping partenopeo e sta riqualificando il made in Italy rappresentato dai marchi presenti con le boutique. L’auspicio, anche attraverso iniziative come queste, è quello che si continui a crescere, attraendo altri marchi mondiali in un luogo riconoscibile come quello attuale. L’area già brilla di luce propria grazie al lavoro dell’associazione, Confesercenti si adopera anche per renderla ancora più appetibile ad altri brand mondiali. La grande eleganza dei prodotti offerti e le varie iniziative in programma sono sempre volte a soddisfare le aspettative di chi sceglie lo shopping di lusso».

L’associazione, sorta a dicembre del 2016 e presieduta da Marina Nappa attende le mamme di Napoli in una zona dove si lavora anche per sublimare il sistema di sicurezza e per migliorare sempre di più il decoro urbano