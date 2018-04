ONLINE IL VIDEO “N’ATA NOTTE ANCORA” DI ANIELLO MISTO

Il video del singolo è ora disponibile sulle piattaforme digitali e anticipa il nuovo disco

“N’ata notte ancora”, il singolo di Aniello Misto, prodotto dall’etichetta SudInSound, che è uscito in digitale accompagnato da un video, anticipa il disco dell’artista, in cui saranno riproposti i principali brani del lavoro uscito nel 2017 in seguito al successo riscosso. È di scena il mare con la vita dei pescatori, metafora della vita e dei suoi pericoli. Il brano, scritto da Gennaro Franco e Aniello Misto (musica) e da Giancarlo Sannino (testo), è in featuring con Marianita Carfora.

Ecco il link del video:

https://www.youtube.com/watch?v=Y1ehUtIebaI

Congas, Angklung, Pandeiro, Tamburo, Daf, Sonagli: Gabriele Borrelli

Basso Fretless, Perc. Fx: Aniello Misto

Chitarra Classica: Mario Sellitto

Mandola: Enrico Capano

Fisarmonica: Sasà Piedepalumbo

Tastiere: Gennaro Franco

Flauto Traverso: Marco Baldascino

Sax Soprano: Gigi Patierno

Produzione Discografica: SudInSound

Produzione Esecutiva: Gennaro Franco e Aniello Misto

Arrangiamenti e Direzione Artistica: Aniello Misto

Registrato presso: SudinSound (Via R. Ruggiero 107, Napoli)

Riprese e Missaggi: Gennaro Franco

Assistente di Studio: Marco Baldascino

Mastering: Fabiano M. Rotondo, Enrico Capano