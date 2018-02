OPENING PARTY FESTIVAL DI SANREMO 2018 UNA SERATA ALL’INSEGNA DI MUSICA, COMICITÀ E GLAMOUR

Martedì 6 febbraio si è svolta la sesta edizione dell’ OPENING PARTY FESTIVAL DI SANREMO 2018, presso il Victory Morgana Bay (Lungomare Trento e Trieste 16, Sanremo).

L’appuntamento più atteso della stagione, ideato e creato da Claudio La Commara, Giuseppe Sacco e Mauro Procopio in collaborazione con Match Picture Italia ha festeggiato per il suo sesto anno e ha aperto così le porte alla più rappresentativa kermesse musicale internazionale. L’evento organizzato in collaborazione con Victory Morgana Bay, ha ospitato un parterre d’eccezione, con personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, del web, del giornalismo e dell’imprenditoria.

Tanti i vip presenti: l’attore Francesco Arca da poco protagonista della Fiction “Sacrificio d’amore”, il vincitore di “Amici 2017” Andreas Muller, Cecilia e Jeremias Rodriguez, il mitico Cristiano Malgioglio, Raffaello Tonon, Gianluca Impastato, Le Donatella. Da “Uomini e Donne” i tronisti Alex Migliorini con la sua scelta Alessandro D’Amico, i tronisti Marco Cartasegna e Soleil Sorge, Pietro Tartaglione, SabrinaGhio; e ancora i protagonisti di “Temptation Island” Ruben Invernizzi con Francesca Baroni e Francesco Chiofalo. E poi ancora Flavio Montrucchio, le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis, la bellissima influencer Ginevra Lambruschi, le webstar Gordon e Giacomo Hawkman, il protagonista indiscusso di Riccanza Farid Shirvani.

Dopo la cena di gala, la serata è continuata con gli special guest Pio & Amedeo e con il deejay set d’eccezione di Gianluca Argante, Nello Simioli e Robert Blues, accompagnato dalla splendida vocalist internazionale Gaty “Official Voice Bob Sinclar Italian tour”.