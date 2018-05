+++Ultim’ora+++ Tragedia sul lavoro, operaio colpito da una fune: muore uomo di 28 anni

Tragedia del lavoro nello stabilimento Ilva di Taranto. A perdere la vita Angelo Fuggiano, di appena 28 anni, operaio della ditta Ferplast. Questa mattina, intorno alle 8, stando alle prime ricostruzioni l’uomo che stava lavorando nel reparto IMA, al 4° sporgente dell’area portuale, controllata dall’Ilva, nello scambio di funi un cavo è saltato colpendo in pieno l’operaio. Sul posto sono giunti i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Come riporta corriereditaranto.it Angelo Fuggiano era un giovane del quartiere Tamburi, sposato con due bimbi di 3 e 4 anni.