Operaio muore schiacciato da un albero

NUORO, 6 APR – Un operaio di Sorgono (Nuoro), Andrea Musu, 42 anni, è morto schiacciato dal tronco di un albero che stava tagliando nelle campagne di Gadoni (Nuoro), in località “Sa guardia de contenidori”. L’incidente sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata. Inutili i soccorsi dell’equipaggio dell’elicottero Drago 58 intervenuto sul posto con i medici del 118 e i vigili del fuoco. Nonostante le ripetute manovre di rianimazione per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente. Sul posto sono giunti anche gli addetti del servizio Prevenzione e sicurezza della Assl di Nuoro ed i carabinieri della Compagnia di Tonara, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

2018-04-06_1061719629