VENEZIA, 9 MAR – E’ stato arrestato dai carabinieri ed è ora sotto interrogatorio il presunto omicida dell’operaio ucciso con una coltellata alla gola a Mira (Venezia). L’uomo, un 28enne romeno, è stato portato nella caserma di Mestre. Al momento non sono state rese note le generalità mentre si stanno ricostruendo le motivazioni del gesto e la dinamica. Al momento dell’arresto l’uomo non ha opposto resistenza. Recuperato anche il coltello, ancora sporco di sangue, usato per il delitto.

2018-03-09_1091766818