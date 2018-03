DI MARIDI’ VICEDOMINI

Presentato a Napoli, “Operazione San Gennaro”, un nuovo progetto teatrale, in scena dal 14 marzo al

Teatro Diana, nato da una partnerhip tra la Best Live ed il Teatro Diana che vede l’attore Massimo Ghini

in veste di protagonista, regista e sceneggiatore affiancato da Stefano Reali, con la supervisione al testo

di Luca Manfredi. L’evento si è svolto sabato mattina 10 marzo, negli spazi del fojer del “Diana. “ Ho

accettato con molto entusiamo la proposta di Alessandro Siani (Best Live) di abbracciare questa mission “

ha detto Ghini, “perchè “Operazione San Gennaro” è un “gioco” che mi ha travolto fin da ragazzo; mi

divertiva molto vedere Nino Manfredi “Ciociaro doc” accerchiato da una folla di personaggi stranieri,

perchè in realtà nel film di Risi i napoletani sono solo quattro; io e Siani, da subito abbiamo ragionato

sulle stesse corde, quelle di mettere in scena non una storia di napoletani, ma una storia ambientata a

Napoli. Del resto il regista dell’omonimo film, Dino Risi, giocava sugli stereotipi e voleva riportare “I

Soliti Ignoti” a Napoli, rappresentando un’improbabile rapina organizzata da improbabili banditi

americani insieme a degli improbabilissimi banditi napoletani andando quindi a costruire una narrazione

con dei contenuti originali e divertenti. Ma ciò che io e Siani, abbiamo cercato di mettere in luce, rispetto

al lavoro di Risi, ha continuato Ghini, “ è la forte motivazione che era la base del progetto macchinoso di

Dudù, il protagonista, assolutamente innovativa per gli anni “60: quella di fare il “colpaccio” aspettando il

segnale di San Gennaro, per poter costruire abitazioni decorose per la gente di Napoli, spesso costretta a

vivere senza la luce del sole tra vicoli stretti e privi di aria; questo movente “nobile” scevro da qualunque

populismo ed etichettatura politica, nella pellicola di Risi, viene spesso offuscato sopratutto dal dialogo

tra Dudù e Totò, quando il primo dice all’altro: “ Io nel giardino desidero costruirvi una statua a figura

intera e Totò gli risponde : “Basta anche un mezzo busto”. La commedia, pur non essendo un musical è

pervasa di canzoni, riprese dalla colonna sonora del film scritta dal grande maestro Armando Trovajoli,

nel tentativo di tradurre i monologhi in canzoni perchè la canzone stessa rappresenta un connotato

essenziale della cultura partenopea. Anche per la scena finale, “ha concluso Ghini, “non ho voluto

rispettare il copione del film, in quanto non è ambientata all’aereoporto di Capodichino, ma su una

terrazza dove tutti i conti tornano, allontanandomi da una sorta di realismo, per inseguire la filosofia del

“teatro nel teatro”. Molto ricco il cast; Nunzia Schiano, Domenico Aria, Mirko Ciccariello, Stefania De

Francesco, Carlo Di maio, Antonio Fiorillo, Valentina Gullace, Ernesto Lama, Ernesto Maxieux,

Giampiero Mancini, Iolanda Salvato. La scenografia è di Roberto Crea mentre le coreografie sono di

Naike Orilio ed i costumi di Silvia Frattolillo, mentre Eles Couture ha contribuito alla realizzazione degli

abiti di scena al femminile.

