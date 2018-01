Opposizione occupa Consiglio Terni

TERNI, 29 GEN – Attimi di tensione al Consiglio comunale di Terni, il primo dopo la bocciatura da parte delle sezioni unite della Corte dei conti del piano di riequilibrio di bilancio presentato dall’amministrazione. Al termine i consiglieri del Movimento cinque Stelle e quello di I love Terni, Enrico Melasecche, hanno occupato l’aula. Alla seduta hanno assistito diverse decine di cittadini, che hanno esposto cartelli di protesta – “Ora basta” la scritta – e urlato contro la maggioranza, per chiedere le dimissioni del sindaco e della giunta, annunciate durante l’assemblea del Pd ma non ancora formalizzate. Dopo la surroga del consigliere comunale del Pd Andrea Zingarelli, dimessosi per motivi personali, con Giuliano Rossi, tra le proteste del pubblico e delle opposizioni in Consiglio, è stata approvata la proposta del capogruppo del Pd, Francesco Filipponi, di non proseguire la seduta e di non riconvocarla fino alla comunicazione di avvio delle procedure di dissesto da parte della prefettura.

