«ORA BASTA, QUESTO È TROPPO» ILARY BLASI NON CI STA E LASCIA TUTTI SENZA FIATO

Non sembra che il programma condotto da Ilary Blasi sui mondiali stia avendo molto successo. Tante le critiche, ma per fortuna qualcosa per movimentare un pò lo share c’è. Accanto a Lady Totti al timone dello show c’è Nicola Savino. Belen Rodriguez, invece, è la co-conduttrice. Ma il pubblico non sembra gradire particolarmente la trasmissione che, a detta dei più, ha ben poco a che fare con il calcio. Detto questo, i conduttori stanno dando il massimo per rendere Balalaika un programma piacevole, ma per il momento i loro sforzi non vengono premiati. Meno male, però, che c’è Ilary che, con i suoi look, dà sempre tanta soddisfazione. Pare che in una delle puntate precedenti la bella Blasi non indossasse le mutandine. A far notare questa possibilità è stata Belen Rodriguez che, guardando la tuta aderentissima indossata dalla moglie di Totti ha insinuato che sotto quella tuta non ci fosse spazio per le mutande. Da lì è nato il sospetto. Ma Ilary, che non ha gradito la battuta della Rodriguez, è rimasta in silenzio.

LA VICENDA

Poco dopo, semplicemente, ha mandato la pubblicità. Nel frattempo, però, in rete tutti si sono scatenati e hanno iniziato a fare commenti sulla presenza o meno delle mutandine sotto la tuta di Ilary. Sarà per tutto questo clamore che Ilary, nell’ultima puntata di Balalaika, ha indossato una tuta trasparentissima mettendo le mutande in bella vista. Sotto alla tuta rosa cipria Uel Camilo, l’intimo di Ilary Blasi fa bella mostra.