Fabbrica ordigno per farlo esplodere in ospedale, vendicativo gesto di un uomo

Era stato licenziato e per vendicarsi, secondo lui, del torto subito, ha pensato bene di fabbricare manualmente un ordigno esplosivo e di piazzarlo in ospedale, luogo del suo ex-lavoro. Questa l’idea folle di un 47enne addetto ai sistemi informatici che, dopo aver perso il posto di lavoro, avrebbe sistemato una bomba nella sala server.

Ogni cosa programmata con assoluta precisione. Ma poi…

Lo scoppio, sventato per poco, è stato arrestato perché la spina è stata staccata dalla presa. Era stato programmato con meticolosa precisione ogni dettaglio, ordigno piazzato nella sala dei server, dove lavorava come addetto ai sistemi informatici. La bomba era programmato per esplodere nella notte tra l’8 e il 9 luglio, ma poi qualcosa per fortuna non è andata. L’uomo è stati fermato perché ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.