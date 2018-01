O’Riordan: Sangiorgi, sogno volato via

ROMA, 15 GEN – “Ti ho vissuta sempre come un sogno… E come un sogno sei volata via. E oggi, che non ci sei più, resto senza fiato ancora una volta. Ma queste lacrime non sono più un sogno. Ti ho intrappolata dentro. Era tutto vero. Sei passata nelle nostre vite e lì rimarrai per sempre”. Cosi Giuliano Sangiorgi, leader dei Negroamaro, ricorda Dolores O’Riordan, con la quale nel 2007 duettò nel brano “Senza Fiato”. Con una lunga dichiarazione di affetto su Facebook, il cantante e autore scrive: “Avrei dovuto essere meno rispettoso delle distanze e, invece, ti ho trattato come una leggenda, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la generazione di “zombie” che hai lasciato orfani della voce più rivoluzionaria degli ultimi 40 anni. Avrei dovuto ridurle, quelle maledette distanze. Allora e solo allora avrei capito che quella nostra canzone insieme stava succedendo davvero. E invece ho pensato: “non è possibile”, “non è reale”, “non sta succedendo a me, a noi”. È un sogno”.

