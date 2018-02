Grande attesa per l’inaugurazione, venerdì 16 febbraio dalle ore 19,30 presso “Eccellenze campane” in via Brin, della nuova “Clinica Smeraglia”, del professor Silvio Smeraglia, che si pone come centro di chirurgia plastica ed estetica di avanguardia sul territorio napoletno, campano e più in generale nel sud Italia. L’obiettivo del centro è di creare un polo di d’avanguardia nell’ambito della chirurgia plastica ed estetica in grado di coniugare eccellenza, tecnologica ed innovazione. All’evento prenderanno parte tanti protagonisti dello spettacolo e dello showbiz tra i quali Ornella Muti, Aida Yespica, Cristiano Malgioglio, Lorenzo Flaherty, Gabriele Parpiglia, Luca Onestini, Maurizio Mattioli e Andrea Roncato. Previsto lo spettacolo musicale di Valentina Stella. Attraverso il nuovo polo, la “Smeraglia Luxury Clinic” vuole puntare ai giovani, ovvero dare l’opportunità ai giovani specializzandi in chirurgia plastica ed estetica delle università napoletane di formarsi attraverso esperienze guidate sul campo attraverso la “Smeraglia Luxury Academy”, il primo polo formativo che valorizzi la cultura del saper fare come valore trainante della crescita professionale dei futuri chirurghi plastici napoletani.