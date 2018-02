Oroscopo 10 febbraio: un weekend esplosivo per 2 segni. Arriva l’amore per….SCOPRI LA CLASSIFICA

L’oroscopo di oggi, secondo le previsioni del sito oroscopodomani non ha dubbi su chi sarà il segno super fortunato…scopriamolo insieme

Amore: L’ottima posizione della Luna vi dà l’occasione di comunicare con chiarezza con tutte le persone che v’interessano. Buon momento per modificare assetti di coppia. I single dovranno cambiare le loro abitudini se vogliono respirare aria nuova nelle relazioni d´amore.

Lavoro: Buon periodo per gli investimenti, ascoltate il vostro fiuto ma non esagerate ad azzardare.

Toro

Amore: L’amore procede a gonfie vele, in questo momento siete propensi a fare progetti anche a lunga scadenza. Farete felice il partner in prossimità della festa dell’amore! Buone nuove per i Single: Cupido busserà alla vostra porta, qualcuno vi conquisterà!

Lavoro: Siete ancora in attesa di qualche conferma importante, che in realtà c’è già stata, ma non in via ufficiale.

Gemelli

Amore: La giornata inizia con la marcia sbagliata, colpa della Luna in opposizione che vi rende nervosi e irascibili. Nella vita di coppia, vedete problemi anche dove non ce ne sono. Per i single sarà una giornata fiacca e non vi saranno novità particolari per l’amore.

Lavoro: Oggi avete lo stato d´animo inadatto a gestire le situazioni impegnative, soprattutto quelle di lavoro.

Cancro

Amore: Nella vita di coppia le giornate si susseguono tranquille e anche questa non riserverà particolari sorprese. Tranne qualche piccolo malinteso con il partner. I single dovranno cercare di rendere più interessanti gli incontri con una persona per dichiararsi.

Lavoro: Giornata abbastanza stancante, ma voi non dovete mollare alla prima contrarietà. Ce la farete!

Leone

Amore: Oggi ogni sforzo per andare d’accordo con la persona amata vi sembra vano. In questi momenti pensate di dare il massimo ma di non essere gratificati. I single avranno voglia di trovare qualcuno con cui instaurare un feeling particolare. Ottima l’intesa con un Vergine!

Lavoro: L’oroscopo di oggi vi consiglia di evitare ogni tipo di discussione e di fare particolare attenzione alle finanze.

Vergine

Amore: Giornata abbastanza positiva, ma dovrete evitare di essere polemici con la persona amata. Risvegliate l’eros e organizzate un weekend di coppia. I single saranno un po’ ansiosi e questo rovinerà l’umore. Abbiate fiducia, tutto si risolverà!

Lavoro: Non perdetevi d´animo e affrontare una cosa alla volta! Se avete dei progetti, presto potrete avviarli al meglio.

Bilancia

Amore: Inizierete la giornata con un chiarimento con il partner, ma poi potrete dedicarvi ai programmi che avevate già pianificato. Vi aspetta un romantico fine settimana! Anche per i cuori solitari l’amore riserva belle cose, sta a voi coltivarle e farle crescere.

Lavoro: Gli astri inviano segnali incoraggianti: oggi sarete rispettati da chi di solito ha poca stima di voi, gli farete capire che si sbaglia.

Scorpione

Amore: E’ il momento buono per risolvere i problemi d’amore, se ne avete qualcuno. La Luna favorisce gli innamorati, anche quelli a distanza, ma non adagiatevi sugli allori e datevi da fare per animare la passione. Ritorno di fiamma e giornata vivace in amore per i single.

Lavoro: Soddisfazioni in arrivo, sul piano pratico però dovreste essere più concreti. Selezionate gli obiettivi che vi interessano e puntate al sodo!

Sagittario

Amore: Siete carismatici, brillanti e fortunati. Col partner giocate la carta della passionalità, in un rendez-vouz a lume di candela che vi porterà nel magico viaggio dell’amore! I single potranno intraprendere nuove, ma è il momento di ragionare bene sulle scelte da compiere.

Lavoro: Oggi sarà una buona giornata per le attività lavorative che scorreranno senza intoppi. Possibili guadagni extra.

Capricorno

Amore: Chi ha una storia d’amore molto forte può pensare di viverla al meglio, anche a costo di fare una scelta drastica. La giornata vi permette di recuperare un rapporto che stava svanendo. Alcuni single potranno sentirsi in crisi, svagatevi e rimandate a dopo i flirt.

Lavoro: La forte concentrazione di pianeti, le stelle positive e il transito di Giove stimola in qualcuno di voi l’idea di mettersi in proprio.

Acquario

Amore: Finalmente l’oroscopo vi sorride per quanto riguarda l’umore che finalmente migliora. Avete bisogno di tranquillità per vivere al meglio l’amore, che sembra scontroso, ma è anche vivace. I single oggi potranno liberarsi di un peso e dire in faccia a qualcuno ciò che pensano.

Lavoro: Date impulso ad alcuni progetti accarezzati da tempo, non vi mancheranno le occasioni per realizzarli.

Pesci

Amore: Per chi è in coppia oggi l´amore è il grande favorito. L’oroscopo vi consiglia di vivere questa giornata con tutta l’intensità che potete. Sabato seducente, tenero e lusinghiero per i single. Non esitate a fare nuovi incontri, avete bisogno di uscire dalla routine!

Lavoro: Un po’ di distrazione al lavoro non vi renderà molto produttivi, magari siete troppo presi da altri pensieri.

FONTE OROSCOPODOMANI