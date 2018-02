Oroscopo 15 febbraio: grandi novità per 3 segni. SCOPRI LA CLASSIFICA DELLE STELLE

Oroscopo Ariete: ★★★★. Giovedì giornata quasi soddisfacente. Purtroppo, il ‘quasi’ è d’obbligo visto che in alcuni frangenti il periodo potrebbe riservare delle sorprese non troppo gradite e nemmeno troppo facili da aggirare.I pianeti saranno in parte favorevoli, come Urano, nel contempo in trigono alla Luna. Altresì, altri del tipo di Giove e Marte risulteranno ostici e poco amichevoli al vostro segno. Secondo le previsioni del 15 febbraio, per quanto riguarda l’amore, non sarete al massimo delle energie, quindi sotto stress se eventualmente avrete ‘da ridire’ con il partner. Giocate d’anticipo: alzate per primi voi la voce, tanto per mettere in chiaro il vostro stato. Nel lavoro, in parte il periodo risulterà piacevole, in alcuni momenti, invece, potrebbe riservare qualche problemino inaspettato, quindi occhio, ok?

Oroscopo Toro: ★★★★★. La giornata del 15 febbraio arriverà in grande stile, privilegiando le cose che farete oppure favorendo la risoluzione di eventuali problemi anche complessi. Giove e Saturno si ritroveranno ben messi nei vostri confronti, regalando ottimi spunti per la messa a punto di nuovi progetti. In amore, sarà un periodo importante per voi Toro: molti rientreranno in pieno possesso della propria vita affettiva, risolvendo una volta per tutte annosi problemi.

Nel lavoro, la buona energia positiva che vi ha accompagnato in questi ultimi tempi condizionerà non poco le prossime scelte: non fatevi prendere troppo la mano dall’entusiasmo.

Oroscopo Gemelli: ★★★★. Si preannuncia un giovedì abbastanza efficace, anche se con alcuni momenti poco positivi. Marte, ancora in quadratura a Nettuno, farà sentire di certo la sua mano pesante in alcuni frangenti del periodo. In amore, l’oroscopo di domani 15 febbraio annuncia un giovedì a doppio passo: da un lato l’intenzione di ‘passarci sopra’, riguardo certi comportamenti poco piacevoli restituiti dalla persona amata; dall’altra, tanta voglia di fargliela pagare. Nel lavoro, quei pochi passetti in avanti fatti nei mesi scorsi, adesso potrebbero sciogliersi come neve al sole: state in campana!

Giovedì, giornata ‘top’ per il Leone

Oroscopo Cancro: ★★★★★. La giornata del 15 febbraio sarà ‘stuzzicante’ e ‘tentatrice’. Luna e Saturno avranno tanta energia, tale da riuscire a trasmetterla a tanti di voi del Cancro. Le predizioni giornaliere prevedono in amore una gran voglia di sperimentare cose o situazioni nuove. Con questo non significa guardare al di fuori del rapporto: chi si trova bene con il proprio partner, senz’altro troverà ottime soddisfazioni anche nelle piccole scoperte o curiosità quotidiane. Nel lavoro, se riuscirete a gestire in autonomia la vostra attività, allora troverete di certo splendide soddisfazioni.

Oroscopo Leone: ‘top del giorno’. Giornata di metà settimana indirizzata tutta al buon fare, alla fortuna e alla positività sia in campo affettivo che nelle cose riguardanti la propria attività. In vista uno splendido cielo formato dal trio Venere, Sole e Luna, entrambi speculari positivi al 90%. In amore, la situazione si presenterà buona e ricca da sfruttare, specialmente per chi è reduce da problemi di vecchia data: visto il promettente periodo, dovrà senz’altro cercare di mettersi alle spalle tutto ‘l’ambaradan’ e sfruttare il momento per cose più interessanti. Nel lavoro, la buona sorte vi sarà accanto fin dal primo mattino: senza timori, mettetevi pure al pari dei migliori colleghi cercando di fare bene e meglio di tutti loro.

Oroscopo Vergine: ★★. Giovedì non troppo performante per voi della Vergine. Il motivo? Venere e Luna, speculari negativi al 85%, renderanno vano ogni tentativo di rimettere in sesto situazioni traballanti in ambito sentimentale o affettivo in generale. L’oroscopo di domani 15 febbraio, quindi, consiglia in amore di stare fermi e in attesa: presto il periodo ‘no’ passerà e potrete tornare vincenti come e più di prima. Nella ricerca del primo amore un consiglio: non fidatevi delle apparenze, andate a fondo! Nel lavoro, qualcuno a creato attorno alla vostra persona una serie di falsità: rendete ‘pan per focaccia’ con interessi maggiorati, senza pietà.

Oroscopo Bilancia: ★★★★. Il prossimo giovedì per la maggior parte di voi ‘bilancini’, soprattutto se con ascendente Vergine o Scorpione, sarà al di sotto delle aspettative. Nettuno ancora in parte speculare negativo, fortunatamente sarà tenuto un poco a freno da un’ottimo Pianeta del calibro di Venere, nel frangente speculare positivo al 70%. In amore, tanti si trovano ancora in una fase di recupero, dunque, con problemi anche abbastanza delicati da affrontare: non lasciatevi tentare da scelte facili, credendole indolori.Invece, le previsioni del giorno in merito al lavoro, senz’altro spronano ad essere un po’ più incisivi, soprattutto facendovi valere in certi ambiti in cui sicuramente non avete rivali.

Oroscopo Scorpione: ★★. Partirà (e potrebbe anche finire!) sotto i poco gradevoli auspici del periodo da ‘ko’, questo vostro giovedì di metà settimana. In amore, a portare qualche pensiero di troppo sarà la cattiva influenza di Sole, Luna e Mercurio, trio ‘infetto’ per via della quadratura con il vostro pianeta di settore, Giove. In coppia, ma anche a più di qualcuno ancora single, a dare sconforto saranno piccoli (grandi) problemi a stampo sentimentale, purtroppo ancora in alto mare. Nel lavoro, si prospetta un periodo in movimento: qualcosa potrebbe rimodulare l’attuale situazione generale con buoni riscontri nel medio termine.

Oroscopo Sagittario: ★★★★. In arrivo un giovedì calmo e abbastanza sereno , a condizione di non lasciarsi trasportare dalla fretta o dalla voglia di strafare. Anche se Marte risulterà sotto ‘torchio’ dalla quadratura con Nettuno, calma, a riportare un po’ l’ordine nelle cose ci penserà Urano, preziosamente posizionato speculare positivo al 75%.

La giornata di metà settimana, pertanto, vista con l’occhio critico dell’oroscopo del giorno 15 febbraio, consiglia in amore di mettere in chiaro le cose importanti: con il partner dovrete essere intransigenti, mettendo sul piatto della discussione il problema relativo al rapporto, alla famiglia e perché no, anche ai soldi. Nel lavoro, cercate un’altra cosa su cui puntare, sempre che vogliate rinvigorire l’attuale vostra posizione agli occhi di chi sapete.

Il 15 febbraio Acquario ‘sottotono’: le previsioni

Oroscopo Capricorno: ★★★★★. Giornata adatta a fare tutto quello che potrebbe dettare la fantasia o meglio, il vostro cuore. Valutato al ‘top’ nelle predizioni di giovedì, il periodo sarà sotto ‘protezione’ da Giove e Venere, rispettivamente in sestile ai vostri Plutone e Saturno. In amore, grandi occasioni da sfruttare, soprattutto per cercare di risistemare una volta per tutte eventuali situazioni fuori controllo. In ambito sentimentale, la parte dedicata ai single non prevede grosse opportunità su cui puntare: tranquilli, sapete già da adesso che avrete le stelle a favore, dunque giocatevi ‘tutto’ con fiducia. Nel lavoro, ultimamente molti hanno dovuto scontrarsi con momenti poco piacevoli, adesso è tempo di riordinare le idee. Mirate più a lungo termine.

Oroscopo Acquario: ★★★. Una giornata sicuramente poco positiva, soprattutto stancante sotto il profilo più che altro mentale. A dare un senso di pesantezza a tutto il periodo, portandolo in una situazione di generale ‘sottotono’, Giove, causa di quadratura ai vostri Sole, Luna e Mercurio. In campo sentimentale, anche se il rapporto sta già andando a gonfie vele, non sarà affatto il caso di provocare scintille: perché rischiare senza motivo? Nel lavoro invece, probabilmente in tanti avrete l’opportunità di fare un piccolo passo avanti: nulla di che, intendiamoci, però, visto il periodo scarso in termini di novità sarà sempre meglio di niente, non credete?

Oroscopo Pesci: ★★★★★. Questo giovedì di metà settimana, a noi ‘pesciolini’, darà abbastanza buone possibilità su cui far conto. Una meravigliosa Venere in sestile a Saturno e un ottimo Giove, ben disposto ad assecondare qualche nostra buona idea, permetteranno a molti di avere a fine giornata belle soddisfazioni. Secondo l’oroscopo del giorno 15 febbraio, riguardo l’amore, interessante la parte relativa alla buona intesa di coppia, decisamente in risalita. Per chi cerca l’anima gemella, sarà bene mettere in conto qualche nuova amicizia. Nel lavoro, cercate di mantenere il ritmo attuale, evitando se possibile distrazioni inutili.

