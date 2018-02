Oroscopo 16 febbraio: un segno sarà il re indiscusso della giornata. SCOPRI LA CLASSIFICA

Ariete

Amore: Potrete godere di un cielo decisamente migliore rispetto ai giorni precedenti. Oggi sarà una giornata interessante per parlare di sentimenti, l’amore torna in primo piano. I single saranno dispersivi e avranno poca voglia di perdere tempo con i flirt.

Lavoro: Con Saturno dissonante non dovrete dare tutto per scontato, ma la vostra buona volontà vi sarà di grande aiuto.

Toro

Amore: Luna e Venere oggi portano momenti magici, emozionanti, anche se qualche nube non vi permetterà di essere del tutto rilassati. Fate prudenza alle parole che proferite. Qualche single potrà avere intorno persone che sarebbe meglio evitare.

Lavoro: Qualcuno ha avuto modo di criticare il vostro lavoro rendendovi di pessimo umore. Per fortuna non vi mancano le risorse per recuperare.

Gemelli

Amore: Per molti di voi questa giornata riserverà emozioni molto importanti. Se state affrontando una crisi o una separazione, oggi potrete trovare una via d’uscita. Se siete single, imparate a staccare con qualche anticipo e a riservarvi del tempo per voi stessi e per i vostri hobby.

Lavoro: Qualche complicazione al lavoro potrebbe crearvi problemi, ma saprete affrontare tutto con calma.

Cancro

Amore: Inizierete la giornata con il sorriso sulle labbra e carichi di grande entusiasmo. Da oggi si apre una nuova fase di recupero per quanto concerne l’aspetto sentimentale. Giornata un po’ particolare per i single, dovrete chiarire una faccenda privata o familiare.

Lavoro: Potreste incontrare qualche difficoltà se avete nuove mansioni di lavoro, ma le supererete brillantemente.

Leone

Amore: Molti Leone stanno attraversando una fase di revisione, ma chi è felicemente in coppia potrà contare su un eros da guinness dei primati e su un’intesa perfetta! Per i cuori solitari sono in arrivo belle notizie riguardanti la sfera amorosa e incontri mozzafiato!

Lavoro: Belle novità al lavoro vi risollevano il morale. Metodici ed efficienti, riuscirete a recuperare il tempo perduto.

Vergine

Amore: Possibili contrasti nei rapporti di coppia; siate più pazienti nei confronti del partner. Il transito della Luna nel segno dei Pesci non è una buona notizia per voi. I single avranno la testa altrove e alcuni programmi andati in aria li getteranno letteralmente in confusione.

Lavoro: Al lavoro vi aspetta una giornata faticosa, dovrete avere argomenti convincenti per battere la concorrenza.

Bilancia

Amore: Se siete in coppia vivrete una giornata di incredibile armonia ed equilibrio col partner, tra giochi stuzzicanti e una grande complicità! Per i single si profila una giornata bellissima, ricca di sorprese! Non rinuncerete a feste e occasioni di mondanità per stringere nuove amicizie.



Lavoro: Intuitivi e ingegnosi, siete in perfetta forma e avrete molte opportunità per mettervi in ottima luce, al lavoro come nello studio.

Scorpione

Amore: Saprete reagire alle mancanze del partner con risposte eloquenti, ma se tenete al vostro rapporto di coppia smorzate le frecciatine e perdonate! Oggi i single dovranno sforzarsi di trovare il tempo per l´amore, chi non apre il cuore è destinato alla solitudine!

Lavoro: Saturno impone fermezza e massima attenzione perché solo mostrandovi tenaci riuscirete a realizzare i vostri sogni.

Sagittario

Amore: L´entusiasmo e la voglia di fare diminuiscono, per colpa della Luna in disarmonia con il vostro segno. Per fortuna che la persona amata vi sostiene. I single avranno una grinta ed una vitalità che risulteranno piuttosto coinvolgenti. Anche i cuori duri si scioglieranno!



Lavoro: Chi è in procinto di chiudere accordi o trattative, deve procedere con prudenza per mettersi al riparo dai rischi.

Capricorno

Amore: Venerdì piacevolmente movimentato. Siete tranquilli, concentrati e sicuri, vivrete momenti bellissimi da incorniciare con il partner. I single potranno contare su inviti uscite mondane per fare nuove conquiste. Venere assicura tenere rivelazioni che proverranno da persone inaspettate.



Lavoro: Grazie alla mente attiva ed energica sarete pronti a risolvere gli imprevisti senza cadere nell’ansia.

Acquario

Amore: La Luna transita nel segno dei Pesci e continuano intoppi e stress che rovinano la giornata. Possibili accese discussioni con la persona amata. I single oggi potranno riorganizzare la loro routine in maniera più efficiente, la giornata offre tante occasioni.

Lavoro: Giornata ideale per migliorare la vostra efficienza al lavoro e stabilire rapporti più scorrevoli.

Pesci

Amore: Emozioni e nuove certezze si faranno strada nel vostro cuore e vi guideranno in direzione di soddisfazione e stabilità. Chissà che non sia giunto il momento giusto per rendere definitiva una storia d’amore! I single dovranno essere diretti nei confronti di una persona.

Lavoro: Nel lavoro sarete attenti e dinamici. Potrete proseguire i programmi intrapresi anche se con qualche difficoltà

