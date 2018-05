Oroscopo 17 maggio: amore e passione scoppiano nella vita di un segno

Ariete – Giovedì giornata non troppo performante, non per questo da demonizzare. Secondo le previsioni del 17 maggio, per quanto riguarda l’amore, potrebbe essere un giorno “strano” sotto il profilo sentimentale, con alti e bassi.

La situazione astrale, già abbastanza complessa per quanto vi riguarda, potrebbe rendervi irrequieti e scontenti: vi sarà difficile passare sopra a vere o presunte mancanze nei vostri riguardi da parte della persona amata, sappiatelo. Single, la lucidità delle vostre idee e dei vostri ragionamenti, affilati come la lama di un coltello appena affilato, sarà palese per chi sapete: non farete perciò troppa fatica a risultare convincenti su certi argomenti. Nel lavoro, ascoltate chi vi incoraggia e non chi, per invidia, prova a tapparvi le ali. Durante il normale svolgimento della vostra attività vi impunterete su una questione di principio.

Toro – La giornata del 17 maggio, come ampiamente evidenziato nella classifica stelline giornaliera, per voi avrà le tre stelle dei periodi “sottotono”. In amore, pertanto, d’obbligo osservare una certa attenzione: se ci sarà qualche tensione con il partner, non fatene un dramma ma cercate di smorzare eventuali “scintille”, ok? Single, gli astri sembrerebbero intenzionati a mettervi i bastoni tra le ruote nelle relazioni con gli altri, amici compresi.

Attenti a non cadere in ripensamenti e/o dubbi immotivati che vi renderebbero piuttosto irritabili. Nel lavoro, difficoltà sul piano delle relazioni interpersonali: potrebbero nascere incomprensioni con soci e colleghi, coi quali sarà molto facile litigare. Solo mostrandovi disponibili e sinceri, eviterete tensioni ed inutili discussioni.

Gemelli – Si preannuncia un giovedì davvero super-fortunato, in primis in campo affettivo, poi anche nella parte riguardante professione e attività. In amore, specialmente per quelle coppiette abbastanza consolidate, previsto il morale alle stelle e questo non potrà che rendere magica l’intesa con la persona amata. Single, il vostro fisico reclama le giuste attenzioni! Se vi prenderete cura di voi stessi come (forse) non avete mai fatto fin’ora, magari praticando uno sport oppure iniziando seriamente una dieta, certamente avrete una vita sentimentale di successo. Nel lavoro, la buona comunicativa e l’abilità nel gestire i rapporti interpersonali saranno favoriti: potete sfruttare queste doti con successo nella vita privata ma anche sul lavoro. Ottime opportunità per coloro che hanno un’attività di tipo commerciale.

Cancro ‘top del giorno’ – La giornata del 17 maggio sarà davvero interessante, soprattutto per l’evento astrologico anticipato in apertura. A chi avesse saltato l’introduzione (male!), diciamo subito che si tratta dell’ingresso della Luna nel segno: pronti a godere in campo sentimentale? Le predizioni giornaliere perciò, viste le ottime premesse, annunciano tanta positività in amore. Soprattutto a coloro in coppia, basterà un nulla per riallacciare dialoghi e intese amorose, specialmente quelle che ultimamente hanno vissuto un lieve ridimensionamento. Single, non sarà un male riflettere più attentamente prima di avviare iniziative dalle quali sarebbe difficile tornare indietro, non trovate? Nel lavoro, mettete in campo un pizzico di ironia o buon umore, anziché irritarvi di fronte alla minima provocazione. Novità stimolanti vi attendono se lavorate in proprio.

Leone – Giornata di fine settimana non come nelle attese: questo giovedì si preannuncia chiaramente “sottotono” (almeno questo è quanto appreso dal vostro quadro astrale). In amore, sappiate migliorate l’intesa con il partner, accettando non solo i suoi pregi, ma anche i suoi difetti: attenti alle complicazioni se vivete un rapporto privo d’entusiasmo. Single, l’amore in questo periodo vi vedrà un po’ confusi e irrequieti: vi sforzerete di aumentare il legame affettivo con “quella persona”, ma più cercherete di stringere un’eventuale nodo d’amore più questo si farà sfuggente. Nel lavoro, impegni, studio e attività intellettuali in generale trarranno poco giovamento dal momento: occhio alla fretta e alle distrazioni.

Vergine – Giovedì sottoposto a poca cura da parte delle buone stelle, anche se non mancheranno brevi occasioni da poter sfruttare in alcuni ambiti. L’oroscopo di domani 17 maggio consiglia, soprattutto in amore, di non lasciare indietro troppi problemi, alla fine potreste ritrovarveli da risolvere tutti insieme. Siate comunque prudenti evitando di intraprendere progetti che richiedano un’attenta valutazione a lungo termine, soprattutto in ambito di coppia. Single, le nuove conoscenze saranno favorite dagli astri, mentre eventuali approcci diretti verso un legame affettivo stabile potrebbero riservare qualche sgradita sorpresa. Nel lavoro, non state lì a chiedervi sempre “perché” e “percome”! I problemi a volte se ne vanno come sono venuti, sappiatelo. Osservate un atteggiamento sereno, senza scosse e/o colpi di testa, ok?

Bilancia – Il prossimo giovedì partirà senza nessun tipo di problematiche (almeno sulla carta) per voi “bilancini”.

In amore, il vostro partner vi rassicurerà con piccoli gesti affettuosi incorniciati da dolcissime coccole. Trascorrerete momenti fatti anche da tantissime altre dimostrazioni d’affetto: era ora, godeteveli! Single, una giornata scintillante vi aspetta, condita da emozioni vere e sincere. Infatti, le stelle vi prepareranno una seratina magica, rallegrata tra l’altro da un incontro ad alto potenziale erotico. Le previsioni del giorno, altresì, parlando di lavoro, annunciano la possibilità di migliorare la vostra situazione economica. Intanto, cercate di fare in modo di rendere meno faticosa la giornata adottando i giusti accorgimenti: aiuto da un collega.

Scorpione – Partirà proprio male questo vostro giovedì di fine settimana (ovviamente, sperando col cuore di sbagliare previsione!). L’amore, non andrà a gonfie vele: sicuramente il partner non apprezzerà una eventuale vostra disonestà nei suoi confronti: fatevi un esame di coscienza, sicuramente avrà ragione. Single, è vero che la fortuna va cercata ma va anche stimolata con la volontà: se voi non avete voglia è inutile lamentarsi.

Alla fine, come sempre, sarà solo colpa vostra se continuerete a restare ancora soli. Nel lavoro stesso copione: la giornata si annuncerà negativa a tal punto da non dare quasi alcuna possibilità di gestire le attività. Calma, intanto godervi pure in modo equilibrato tutto quello che avete fin’ora creato, poi si vedrà.

Sagittario – Si profila un giovedì 17 maggio interessante [, forse addirittura magnifico. La giornata di fine settimana inizierà e chiuderà regalando interessanti soddisfazioni. In amore, il vostro partner sarà complice nelle scelte che farete facendo di tutto per farvi stare bene. Sicuramente riuscirà a rendervi la persona più felice della terra. Single, specialmente voi che lo siete da poco, state finalmente (ri)assaporando una vita libera da legami, senza confusioni emotive: come vi trovate? Diciamo che un lungo periodo di riflessione e confronto con voi stessi è quello che vi ci vuole, per il momento. Nel lavoro, la giornata sarà propizia per sollecitare l’esigibilità di eventuali crediti, fare operazioni speculative e investimenti in beni immobiliari. Il tutto procederà come avete messo in preventivo: bravi!

Oroscopo Capricorno – Giornata buona ma non troppo, valutata nelle predizioni di giovedì come un momento “passabile”. In amore, se siete innamorati e/o fate parte di una coppia consolidata, la serata porterà una intesa affettiva discreta: cogliete eventualmente l’attimo approfittando del momento positivo per rilassarvi. Single, voi provate dei sentimenti forti come nelle fiabe, giusto? Considerate comunque che solo nei racconti principe e principessa “vissero felici per sempre”, nella vita reale non è sempre così: adattatevi alle circostanze. Nel lavoro, le stelle vi caricheranno di energia ed avrete tanta voglia di apportare modifiche positive. Finalmente riuscirete nei vostri intenti, anche perché i tempi sono quelli giusti: dopo tanta attesa adesso potete farlo, ok?

Oroscopo Acquario – Una giornata sicuramente perfetta. In campo sentimentale, oggi e domani le stelle vi renderanno molto disponibili nella gestione delle faccende domestiche e affettive. Vorrete sicuramente molto più tempo da dedicare alla vostra metà: siate pronti a concedervi ad una romantica serata a due, in bocca al lupo. Single, giovedì non dovrete preoccuparvi se attorno a voi ci sarà il deserto: la vostra troppa aggressività ed il carattere irascibile saranno i responsabili di tutto questo. Sappiate perciò, che non è mai tardi per rimediare: mettetevi alla prova, di certo riavrete indietro riscontri positivi. Nel lavoro invece, vi aspettano discrete soddisfazioni personali: forse il successo? Oppure la gratificazione e l’entusiasmo? Tutto dipenderà dalla determinazione che metterete in ciò che farete: sarà la chiave magica per raggiungere la tranquillità.

Oroscopo Pesci – Questa parte finale della settimana, soprattutto per tanti noi “pesciolini”, partirà bene ma potrebbe non chiudere altrettanto positivamente. Secondo l’oroscopo del giorno 17 maggio, riguardo l’amore, sarà necessario ascoltare la voce del cuore con sicurezza e serenità. Non potete sbagliare se, come al solito, vi affiderete all’intuito e alla ragionevolezza: il risultato potrebbe sfociare in una buona intesa con chi vi sta a fianco. Se single invece, come sempre non desiderate altro che una persona da amare. Allora, tenete duro! Se non in questi giorni, nel futuro prossimo le occasioni si faranno avanti naturalmente: scommettiamo che nel giro di due, massimo tre settimane, non sarete più cuori solitari? In ambito lavoro, questo giovedì le stelle saranno in discreta posizione, quindi sono previste delle piccole ma liete novità. Imparate ad essere un po’ più positivi e disponibili verso gli altri.

fonte blastingnews