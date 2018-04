Oroscopo 19 aprile: l’amore arriva a sorpresa nella vita di sue segni. SCOPRI LA CLASSIFICA

Oroscopo Ariete: giovedì giornata all’insegna di tanta fortuna, dunque, preparatevi ad esultare. Secondo le previsioni del 19 aprile, per quanto riguarda l’amore, vi avvicinerete ai sentimenti con quel tocco giusto di delicatezza e seduzione all’indirizzo della vostra metà. Potrete iniziare a fare progetti per un futuro insieme: dite la verità, era da tempo che lo stavate pensando, vero? Bene, fatelo ora! Single, vivrete molti periodi romantici e avventurosi attraverso i quali, forse, potreste iniziare a volere qualcosa di più dal rapporto: starà a voi decidere.

Nel lavoro, con l’aiuto delle stelle e del buon fiuto per gli affari potreste raggiungere traguardi ragguardevoli che vi permetteranno di osare investimenti anche importanti. Approfittatene, ok?

Oroscopo Toro: la giornata del 19 aprile non sarà proprio a vostro favore, questo è bene che lo sappiate fin da subito. In amore, se siete in coppia vorreste passare questa giornata con la vostra dolce metà, ma qualche imprevisto non vi farà fare ciò che avevate in programma. Forse un’impegno vi ruberà tutta la serata, con le conseguenze a livello di coppia che è facile immaginare. Restate calmi. Single, oggi sarà difficile trovare un’intesa solida, diciamo quella che da tempo state cercando: meglio evitare di illudersi e rimandare il tutto a giornate più favorevoli. Nel lavoro, qualcuno vi suggerirà di iniziare nuovi progetti che voi, puntualmente, rispedirete al mittente! Eppure, potrebbero rilevarsi interessanti: non accantonateli troppo in fretta. Oggi e domani sarete un po’ troppo ansiosi e malfidati, certamente ve li farete sfuggire.

Oroscopo Gemelli: si preannuncia un giovedì pieno di impegni. In amore, state attenti cercando di prestare ascolto soprattutto a quel che avrà da dirvi la persona amata. Recentemente avete concentrato, forse, molte delle vostre energie psicofisiche nelle ambizioni individuali e/o nel successo, trascurando la profondità dei sentimenti: adesso è il momento di trascorrere del tempo con la persona amata. Single, avrete buone occasioni per relazionarvi gente che non vedevate da tempo, forse anche con una vecchia fiamma pronta a farvi (ri)battere di nuovo il cuore a mille! Non si sappia mai, forse potrebbe essere la persona giusta per voi. Nel lavoro, finalmente dopo tanti sacrifici sarete pronti a festeggiare buoni risultati. Avete dovuto impegnarvi molto e, in alcuni casi, avete sostenuto dei pesanti sacrifici per riuscire ad avere tutto ciò, ora godetevelo, ve lo siete meritati.

Giovedì, Leone ‘su di giri’ in amore

Oroscopo Cancro: la giornata del 19 aprile sarà piena di gioie e con tante buone occasioni da sfruttare nei diversi comparti. Le predizioni giornaliere prevedono in amore che, oggi, colei che avete scelto di avere accanto vi riempirà di delicatezze colmandovi di coccole. Sarà in grado di rendervi la persona più felice sulla terra? Siamo certi di si, dunque ricambiate, magari portandola a cena fuori oppure ordinate una pizza. La passione vi attende. Single, guardatevi intorno, c’è qualcuno che continua ad inviare dei chiari messaggi: perché fate finta di niente? Dai, siate intraprendenti, usate tutto il vostro fascino, vedrete che ne rimarrete compiaciuti. Nel lavoro, in questi giorni evitate di farvi assalire dall’ansia per via di quei programmi che potrebbero essere cambiati all’ultimo minuto: rimboccatevi le maniche e datevi degli obbiettivi da centrare e andrà tutto per il meglio.

Oroscopo Leone: giornata di metà settimana sicuramente molto “speciale”. In amore, avete raggiunto una sintonia con la persona del cuore a dir poco perfetta: neanche voi ambivate a tutto questo e il rapporto che avete continua a cementarsi sempre di più. Datevi un programma o iniziate a fare qualche progetto di vita: magari una convivenza non sarebbe male, che dite? Single, oggi forse le stelle si son finalmente decise ad esaudire le vostre preghiere: in giornata, sicuramente vi attenderà un incontro importante capace di rivoluzionare il senso della vostra vita amorosa. Nel lavoro, sarete brillanti, audaci, coraggiosi e la vostra immagine professionale risplenderà di luce propria. Ottima anche la comunicazione che sarà fluida e in grado di farvi chiudere dei buoni contratti. Riceverete lodi da parte di tutti.

Oroscopo Vergine: ★★★★. Giovedì, discreto successo in campo interpersonale garantito a molti di voi, cari amici della Vergine. L’oroscopo di domani 19 aprile consiglia in amore di iniziare a fare qualche conticino. E’ arrivato il momento di organizzare con la vostra dolce metà una bella vacanza: le stelle vi doneranno il fiuto per scovare le soluzioni più convenienti, in modo da trascorrere momenti idilliaci che non dimenticherete mai. Single, avrete un fascino irresistibile in grado di attirare come una calamita chiunque vi giri attorno: non sprecate questa ottima opportunità, oggi che le stelle sono, seppur parzialmente, dalla parte vostra. Nel lavoro, questo cielo favorevole vi renderà l’ambiente sereno: potrebbero presentarsi improvvise accelerazioni alternate di fatto a grandi idee che, di certo, la vostra mente affilata non faticherà a cogliere ed a mettere in atto. Pronti a riscuotere un discreto successo?

Oroscopo Bilancia, “top del giorno”: il prossimo giovedì porterà tanta positività e qualche piccola sorpresina in campo sentimentale a molti di voi “bilancini”. In amore, un periodo certamente eccitante riempirà di note “gustose” il lato affettivo/sentimentale della vostra vita, che si annuncia allegra, divertente e con momenti davvero degni di lode. La famosa “ciliegina sulla torta” è pronta a metterla Venere in Toro: il pianeta degli affetti, dell’amicizia e dei sentimenti in generale tingerà di focose passioni le vostre ‘seratine’ e le conseguenti nottate. Al top l’intesa erotica anche per tantissimi single: le previsioni del giorno vedono ottime probabilità di fare incontri imprevisti, con un notevole impulso verso i rapporti sociali.

Armatevi di fiducia ed intraprendenza, non ve ne pentirete! Nel lavoro, ottimo momento per chiarire eventuali contese o malintesi in corso, migliorare e/o ampliare soprattutto i vostri rapporti professionali.

Oroscopo Scorpione: questo giovedì di metà settimana sarà da considerare buono, con lievi riserve in merito ad alcuni momenti a cui dovrete porre la necessaria concentrazione. In amore, cercate di movimentare il vostro rapporto a due, magari sorprendendo il partner con una inaspettata serata all’insegna del romanticismo e della complicità. Single, vi sentirete decisamente “euforici”, positivamente animati da una straordinaria voglia di avviare nuove iniziative a livello di amicizia a scopo sentimentale. Ma, c’è un bel “ma”: fate bene i conti su conseguenze, pro e contro prima di impegnarvi in progetti sentimentali a lungo termine. Anche se l’intesa, al primo acchito potrebbe sembrare ottima, valutate eventuali lati “oscuri”, ok? Nel lavoro, sia la grinta che la determinazione non vi mancano di certo, comunque, consigliamo di non premere troppo sul pedale dell’acceleratore: meglio prendere più tempo.

Oroscopo Sagittario: in programma un giovedì 19 aprile perfetto e ben messo per quanto riguarda sia i sentimenti che la parte professionale. La giornata di metà settimana annuncia ottime chance per quanto concerne l’amore. Specialmente in ambito affettivo, dunque, avrete modo di chiarire molte cose a livello di coppia, anche da discussioni ancora in atto o fatte recentemente. Questa giornata diciamo che offrirà molte occasioni di divertimento con la possibilità di interagire in ambienti nuovi e stimolanti. Single, una nuova conoscenza sta solleticando la vostra fantasia amorosa? Non badate ai convenevoli e buttatevi: datevi da fare adesso, senza perdere tempo, ok? Nel lavoro, tranquillamente e senza alcuna riserva potrete programmare qualcosa di straordinario. Riuscirete a sorprendere chi di dovere con iniziative di spicco, migliorando notevolmente le prospettive professionali.

Solo Acquario ‘sottotono’? Le predizioni

Oroscopo Capricorno: giornata classica, valutata nelle predizioni di giovedì come certamente poco disagevole, anche se alla lunga sarà monotona e ripetitiva. In amore, soprattutto se la vostra relazione di coppia necessita di un chiarimento, cercate di avvicinare la vostra posizione a quella della persona amata: il buon dialogo, il saper ascoltare e il saper immedesimarsi nei panni dell’altro saranno le vostre “armi perfette”. Single, il vostro fascino vi guiderà verso qualcuno di molto interessante che, sicuramente, non mancherà di contraccambiare il vostro interesse: vista la vostra discreta propensione al dialogo, cercate di sfruttare al meglio la vostra proverbiale “parlantina” per colpire quella persona che ben sapete. Nel lavoro, il periodo si prospetta discreto in quanto a soddisfazioni: qualcuna tra le vostre aspettative sarà gratificata. Sarete perciò su di giri e con una gran voglia di fare, magari anche sforzandovi di trovare stimoli nuovi.

Oroscopo Acquario: una giornata da dimenticare? Visto il probabile “sottotono”, diciamo di si, soprattutto in campo sentimentale. L’amore risulterà in salita, specialmente in quei rapporti con già piccoli contrasti in corso: cercate di controllarvi! Infatti, qualche frase imprudente pronunciata in un momento di tensione, quasi certamente potrebbe mettervi in guai seri con chi amate. In serata la situazione dovrebbe rientrare, lasciando la scena alle prossime tre giornate, una più bella dell’altra! Single, scrollatevi di dosso eventuali complicità e/o legami con persone decisamente non alla vostra altezza: che dite, inizierete a tagliare qualche bel ramo secco? Nel lavoro invece, questo potrebbe essere il momento migliore per cercare di sbarazzarvi di scartoffie e/o cose inutili. Perché non iniziare a (ri)occuparvi nuovamente di quei piccoli progetti che ultimamente avevate un po’ trascurato?

Oroscopo Pesci: questo metà settimana per noi “pesciolini” sarà improntato certamente alla mediocrità di quasi tutto il periodo. Secondo l’oroscopo del giorno 19 aprile, l’amore non dovrebbe dare problemi, ovviamente oltre a quelli eventualmente già in corso. Non mancheranno momenti di tensione e di nervosismo, tanto meno dubbi e perplessità. Non fate drammi per ogni piccolezza che non va e, in primis, non pretendete sempre l’impossibile dal vostro rapporto, ok? Se single invece, dal dialogo costruttivo con un amico risulteranno spunti notevoli in grado di dare una serena valutazione ad una situazione intricata: una positiva soluzione, comunque, è già nell’aria. Nel lavoro, discorso differente: dovrete essere molto accorti, soprattutto cercando di evitare inutili quanto controproducenti passi falsi. Insomma, non aspettatevi granché da questo giovedì lavorativo.

