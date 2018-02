Oroscopo 19 febbraio: lunedì scoppiettante per 2 segni. SCOPRI LA CLASSIFICA

riete

Amore: Anche se Saturno sarà un po’ capriccioso, questo è un periodo che va alla grande! Approfittatene per sfoderare tutta la vostra energia, anche l’amore sarà fortunato! Se siete single, una vita mondana più intensa potrebbe far nascere rapporti interessanti con le nuove conoscenze.

Lavoro: L’energia di cui godete con Marte in trigono, vi rende iperattivi sul piano professionale, non vi tirerete indietro di fronte ad alcun impegno.

Toro

Amore: Arriveranno sicuramente momenti migliori, ma godetevi ugualmente questa giornata con il vostro partner organizzando qualcosa di bello. I single dovranno allontanare i pensieri negativi e concentrarsi di più sulle cose belle!

Lavoro: Situazione complessa, oggi, la Luna transita nel segno che precede il vostro e sul lavoro i contrattempi vi danno del filo da torcere.

Gemelli

Amore: L´intesa con la persona amata oggi sarà entusiasmante, calda e ricca di sfumature. Non perdete occasione di dedicare più attenzioni al partner che ultimamente avete trascurato. I cuori solitari affronteranno l’inizio settimana con maggiore ottimismo.

Lavoro: Giorno eccellente con tante occasioni a portata di mano sul fronte professionale, potrete realizzare aspirazioni senza fatica!

Cancro

Amore: Luna e Saturno disarmonici fanno riaffiorare ricordi dolorosi: forse ci sono troppi nodi irrisolti nel vostro rapporto di coppia e gli astri vi invitano ad affrontarli. Chi è single, metta in conto un amore part time che vi farà battere il cuore! Siate sinceri e tutto andrà bene!

Lavoro: State affrontando un periodo lavorativo molto soddisfacente, la vostra mente è attiva e non vi sfugge nulla!

Leone

Amore: Il cielo suggerisce maggiore consapevolezza, cercate di prendere in mano le redini della vostra vita per indirizzarla dove più desiderate. Tante le novità in amore. Se siete single dovete darvi da fare, ogni occasione è positiva per chi ci mette l’impegno che serve!

Lavoro: Programmate come si deve i vostri obiettivi e sicuramente non vi sfuggiranno! Occhio alle invidie.

Vergine

Amore: Dopo qualche piccola crisi, oggi una grande gioia illuminerà la vita di coppia. La vostra scelta di affrontare i problemi con il sorriso sulle labbra rende tutto più facile! I single si troveranno bene con una nuova conoscenza che stanno frequentando da un po’.

Lavoro: Lunedì costruttivo per tutti, in particolare per chi lavora alle dipendenze altrui: la vostra abilità esecutiva raggiungerà la perfezione.

Bilancia

Amore: Lunedì movimentato per quanto riguarda l´amore. Se aspirate ad un vita bilanciata ma ricca di sorprese attivatevi per viverla proprio come piace a voi. Le cose migliori arrivano in modo casuale, il passaggio di Mercurio porterà i single ad interessarsi ad una persona intrigante.

Lavoro: Giorno impegnativo sul lavoro, qualche momento di stanchezza potrebbe turbare i vostri obiettivi.

Scorpione

Amore: Non sarà difficile raggiungere il giusto equilibrio nei vari settori della vostra vita, ma metteteci almeno una buona dose di volontà. Le vostre indecisioni potrebbero far indietreggiare il partner. Nodi al pettine per alcuni single, affrontateli con serenità e disponibilità.

Lavoro: Siete distratti e la vostra pigrizia oggi vi impedirà di concretizzare. Datevi da fare!

Sagittario

Amore: Oggi la vita vi sorride e con la Luna in Ariete tutto va a meraviglia. Grande privilegiato è il cuore, fuochi d´artificio per chi è in coppia. I cuori solitari saranno aperti a forti emozioni: un incontro seducente vi offre l´occasione per una piacevole avventura.

Lavoro: Cercate di essere prudenti e di non fare il passo più lungo della gamba. Controllate le spese.

Capricorno

Amore: Iniziate questa settimana con il piede sinistro. La necessità di tenere a freno l´impulsività vi renderà insofferenti. Evitate gli scontri di petto col partner la sconfitta è garantita! I single saranno pieni di fascino e aperti nei confronti delle persone.

Lavoro: Mantenete sobri i rapporti con colleghi e superiori, la vostra irritabilità porterebbe solo guai.

Acquario

Amore: Occhio alle distrazioni, potrebbero essere fatali e spingervi a nuovi interessi. Se siete in coppia dovrete fare qualche sforzo per ritornare all’ovile. Nuove emozioni e nuove esperienze in amore per i single che sono in cerca dell’anima gemella.

Lavoro: Giorno interessante sotto il profilo professionale, non mancherà di proporre opportunità entusiasmanti e vincenti.

Pesci

Amore: Poche novità in amore per le coppie, questo inizio settimana partirà in sordina e sarete dediti al solito tran-tran quotidiano. Serata tranquilla. Per i single le prospettive d´incontro non mancano, ma sono meno affascinanti del previsto.

Lavoro: Riemerge un problema di lavoro che vi tormenta da tempo, ma troverete la soluzione migliore.

