Oroscopo 22 marzo: un segno sarà re indiscusso di questa giornata memorabile. SCOPRI LA CLASSIFICA

Ariete

Amore: La vostra eccessiva euforia oggi potrebbe causare qualche discussione in famiglia. Siate moderati e dedicate più tempo alla persona amata, e anche più parole romantiche! I single non faranno fatica ad attirare complimenti e conquiste. In arrivo una nuova storia.

Lavoro: Buona l’attività lavorativa, la discrezione è comunque sempre molto gradita, siate cauti in ciò che dite.

Toro

Amore: E’ una giornata incerta e dovrete riflettere sui vostri comportamenti. Venere protegge la sfera sentimentale e vi darà una mano a chiarire una situazione. I single potranno escogitare qualche strategia per conquistare una persona speciale.

Lavoro: Se siete alla ricerca di un’occupazione avrete delle buone occasioni per trovare la vostra strada.

Gemelli

Amore: La Luna nel vostro segno vi darà tante emozioni ma anche tensioni in ambito familiare. Esprimete i vostri sentimenti con chiarezza se volete coinvolgere il partner. I cuori solitari oggi attireranno nuove amicizie e anche flirt passeggeri.

Lavoro: La vostra spiccata intuizione farà volare in alto gli affari. Ogni progetto andrà in porto, dunque insistete.

Cancro

Amore: In amore oggi potrebbero esserci delle incomprensioni, ma cercate di non esagerare con illazioni fuori luogo. Siate concilianti per ottenere i consensi del partner. I single faranno nuove amicizie e scopriranno di avere un ottimo feeling con una persona.

Lavoro: Non distraetevi e concentratevi sulle vostre responsabilità. Sono parecchie, ma le portate avanti con zelo!

Leone

Amore: Oggi dovrete fare delle scelte che potrebbero condizionare la vostra vita sentimentale. Scrutate dentro voi stessi per capire se avete quello che desiderate realmente. I single faranno meglio a non lasciarsi sviare da consigli inopportuni, seguite il vostro cuore.

Lavoro: Procedete lentamente nella fase lavorativa, ma perseguite comunque gli obiettivi prefissati con tenacia.

Vergine

Amore: Oggi rifletterete molto su alcune situazioni che riguardano il comportamento altrui. Avrete la luna storta per tutta la giornata e farete andare in tilt il partner. I single saranno molto affascinanti e conosceranno gente nuova che varrà la pena frequentare.

Lavoro: Il settore lavorativo sta attraversando alti e bassi. Se siete alle dipendenze di qualcuno sarete senz’altro favoriti.

Bilancia

Amore: Venere in opposizione vi renderà agitati, ma non vi impedirà di vivere con grande intensità la vostra storia d’amore. L’intesa con la persona amata è alle stelle! I single saranno intraprendenti e si dichiareranno con una persona desiderata.

Lavoro: La vostra situazione lavorativa è in positivo, quindi non dovete avere paura di cercare dei cambiamenti.

Scorpione

Amore: Siate più prudenti in amore e fate attenzione alle tensioni che potrebbero essere causate da qualche fraintendimento. Rilassatevi e tutto si risolverà. I single saranno portati a fare delle spese pazze, ma se state bene così fate pure. Alleggerirete le tasche e la testa!

Lavoro: State portando avanti con grande meticolosità le mansioni affidate. In vista cambiamenti anche radicali.

Sagittario

Amore: Avrete addosso una carica incredibile e Venere vi farà ardere di passione. Rivolgete le vostre attenzioni alla persona del cuore e vivete con gioia questo momento così romantico. Oggi i single saranno più decisi che mai a mettere in primo piano l’amore.

Lavoro: L’appoggio di alcune persone influenti darà modo ai vostri progetti di andare in porto. Potrete guardare al futuro con ottimismo.

Capricorno

Amore: Sarete ancora un po’ confusi e i vostri pensieri non saranno scorrevoli come invece desiderate. Con Mercurio dissonante sarà difficile esternare i vostri sentimenti, quindi lasciatevi andare. I single potranno fare nuovi programmi, in vista anche una vacanza.

Lavoro: Le polemiche in ambito lavorativo vi renderanno nervosi. Non mollate il progetto che state seguendo e oltrepassate gli ostacoli.

Acquario

Amore: L’amore vi regalerà un’altra giornata eccitante, la passione è al top e siete davvero molto felici. I pianeti sono decisamente a vostro favore e nulla potrà scalfire la sintonia con il partner. I cuori solitari divagheranno ancora senza meta e si godranno qualche flirt.

Lavoro: Sono in arrivo dei cambiamenti che prenderete con grande entusiasmo, ne sentivate il bisogno già da tempo.

Pesci

Amore: Saturno contro nel vostro segno potrà creare problemi nelle coppie traballanti, mentre chi è in coppia stabile potrà pensare a sposarsi o convivere. Dovrete conquistare con le vostre forze ciò che desiderate. I single potranno vivere storie intriganti che assorbiranno ogni loro attenzione.

Lavoro: Alcune insicurezze sul fronte lavorativo potranno minacciare la vostra serenità. Valutate ogni decisione ma datevi da fare.