Oroscopo 27 dicembre: giornata emozionante per 2 segni. SCOPRI LA CLASSIFICA DELLE STELLE

Ariete: ★★★★★. Mercoledì giornata ottima nei riguardi dei rapporti sentimentali. Secondo l’oroscopo del 27 dicembre, per quanto riguarda l’amore, cercate di evitare comportamenti che potrebbero irritare il partner che è già nervoso. Single, una persona che avete conosciuto da poco si comporterà in modo abbastanza strano: non è detto che valga la pena perdere tempo a cercare di capire il perché. Nel lavoro, una svolta importante: tenete duro, vi sarà richiesto ancora qualche sforzo. L’attività lavorativa vi distoglierà da pensieri preoccupanti che ultimamente vi turbano.

Toro: ★★★★. La giornata del 27 dicembre si annuncia più che normale, indirizzata per lo più verso la solita routine.

In amore, siate onesti con chi vi sta a cuore, ammettendo che non potete garantirgli ciò che gli potrebbe servire. Single, una persona considerata fino a non molto tempo fa come “amicizia”, stravolgerà la vostra routine. Nel lavoro, punti di vista diversi, soprattutto con i colleghi, potrebbero creare tensioni in sede produttiva.

Gemelli: ★★★★★. Si preannuncia un mercoledì perfettamente in linea con i vostri desideri più nascosti. In amore, secondo quanto esposto nelle #previsioni zodiacali, le vostre lamentele continue potrebbero irritare che vi sta intorno. Single, novità importanti arrivoper tutti voi, ma dovrete mettere da parte la timidezza. Nel lavoro, occasioni abbastanza interessanti: possibilità per cercare di migliorare la propria posizione, da prendere al volo.

Mercoledì ‘sottotono’ alla Vergine, gongola il Leone

Cancro: ★★★★. La giornata del 27 dicembre sarà sostanzialmente positiva, con piccoli “fuori onda” a cui bisognerà dare massima attenzione. L’oroscopo giornaliero prevede in amore, qualche tensione di troppo: qualcosa turba la vostra stabilità di coppia? Abbandonate pure il pessimismo, occorrerà invece una valutazione serena ed obiettiva di ogni cosa.

E’ una giornata favorevole per i Single, con possibilità di incontri straordinari, soprattutto in serata. Nel lavoro, le stelle vi sorrideranno soprattutto in campo professionale: ci saranno soddisfazioni importanti e per chi ha domande in attesa di risposta.

Leone: ★★★★★. Giornata di metà settimana certamente superiore alla media, con astri decisamente favorevoli e pronti a dare massimo aiuto. In amore, proposte interessanti dal punto di vista della complicità con il partner. Single, un corteggiatore vi riempie di attenzioni: ma quello che dovrete valutare è la sincerità dei suoi sentimenti e le sue reali intenzioni. Nel lavoro, una situazione difficile da governare vi ha fatto soffrire un po’ troppo? E’ ora di voltare pagina.

Vergine: ★★★. Mercoledì .si annuncia per voi della Vergine come abbastanza “sottotono”. L’oroscopo di domani 27 dicembre consiglia in amore di agire con intelligenza: piccoli contrasti con il partner verranno risolti solamente grazie alla vostra comprensione e disponibilità. Vi sentirete in pace con il mondo e non vorrete che niente e nessuno turbi questa vostra sensazione. Single, anche se chi sapete non è destinata ad essere l’anima gemella, quello che conta ora è che vi fa stare bene. Godetevi intanto il presente. Nel lavoro, chiedete come al solito troppo a voi stessi, per questo motivo tendete spesso a vedere il bicchiere “mezzo vuoto”.

Bilancia: ★★. Il prossimo mercoledì, giro di boa a metà della settimana, si prevede poco positivo per voi “bilancini”. Diciamo pure che molti potrebbero vedersela con una giornata segnata con il “ko”. In amore, l’oroscopo del giornoconsiglia di evitare seriamente eventuali vostri comportamenti che potrebbero irritare abbastanza il partner: sapete già che in questo periodo è già irrequieto e nervoso, dunque, perché infierire? Nel lavoro (ovviamente per chi è in attività, malgrado il periodo) è richiesta tanta perspicacia ed intraprendenza: fate notare ai vostri responsabili quello che non va.

Scorpione: “top del giorno”. Partirà con marcia veloce questo vostro mercoledì, regalando splendide opportunità in campo affettivo e non solo.

n amore, quasi certo conquiste per chi è in status single. Invece qualcuno in coppia, probabilmente con qualcosa da farsi perdonare, dovrà rimediare in qualche modo: intanto iniziate con il chiedere scusa al partner. Non date ascolto a chi vorrebbe far credere che scusarsi potrebbe essere un sintomo di “ammissione di colpa”: avete sbagliato? Allora sapete cosa fare. Nel lavoro, il periodo potrebbe essere adatto a mettere in pratica idee o progetti a livello non solo professionale.

Sagittario: ★★★★★. Si annuncia per voi del Sagittario un mercoledì sicuramente fortunato [VIDEO], ideale per rimettere in sesto situazioni anche abbastanza critiche. In amore, vi sveglierete probabilmente già abbastanza in forma, con grandi energie da investire soprattutto nella risoluzione di eventuali problematiche di coppia: novità in arrivo. Single, a voi invece un nuovo corteggiatore potrebbe iniziare a far breccia nel vostro cuore: da crederci? Speriamo di si! Nel lavoro, cercate di non essere troppo disfattisti: il pessimismo lasciatelo agli altri, a voi non appartiene, sappiatelo!

Oroscopo del giorno 27 dicembre, Pesci ‘sottotono’

Capricorno: ★★★★.Giornata buona, valutata nell’oroscopo di mercoledì come non negativa, anche se da vivere non troppo alla leggera. In amore, a tendere trappole e trabocchetti difficili da tenere sotto controllo sarà certamente la gelosia: pronta a scatenare le ire del malcapitato partner, ma anche responsabile della nascita di tensioni nella coppia. Single, non tirate le solite conclusioni prima del tempo, imparate ad avere un po’ più di pazienza: aspettate fine giornata per valutare quelle cose che sapete. Nel lavoro, con sapienza ed intelligenza riuscirete a dare modo a chi vi sta accanto di ricredersi sulla qualità del vostro operato.

Acquario: ★★★★★. Una giornata più che positiva, a partire dal comparto sentimentale, poi passando per il lavoro ed infine nelle amicizie. In amore, si annunciano davvero momenti dolci e sicuramente “passionali” per chi è già affiatato in coppia: dai, godetevi una serata all’insegna del romanticismo e del buon dialogo. Single, un nuovo incontro potrebbe far tornare a battere il vostro cuore solitario: sarà vero amore o un generico quanto semplice flirt? Nel lavoro invece, un impegno improvviso, quanto improrogabile, potrebbe costringervi a rivedere un appuntamento d’affari.

Pesci: ★★★. Questo metà settimana per noi “pesciolini” partirà semplicemente al rallentatore: colpa di chi? Ovvio, turbolenze astrali poco positive, a tratti perfino irriverenti, potrebbero far nascere dubbi o ripensamenti in campo affettivo o professionale. Secondo l’oroscopo di mercoledì 27 dicembre, riguardo l’amore, qualcosa potrebbe turbare la stabilità nel vostro collaudato rapporto di coppia: il consiglio? Abbandonate senz’altro il vostro inutile pessimismo, spesso fuori luogo, cercando di dare spazio ad una sana e serena valutazione obiettiva dei fatti. Se single invece, soprattutto se da un po’ di tempo state corteggiando “a raffica” qualcuno, questo mercoledì potrebbe capitolare: pronti a cogliere i frutti dell’amore? Nel lavoro, a tenere banco sarà una certa stanchezza fisica, in parte anche morale: dai, tenete duro, domani è un altro giorno e si vedrà, ok?

FONTE BLASTINGNEWS