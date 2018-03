Oroscopo 3 marzo: un weekend d’amore pronto ad esplodere per 2 segni. LA CLASSIFICA

Oroscopo Ariete: ★★★★. Sabato, giornata destinata dalle stelle alla pura normalità per molti di voi Ariete, è finalmente arrivata. Mal che vada, dedicatela al riposo totale che di certo non vi dispiacerà. Visto che la Luna risulterà ancora negativa, saranno da bandire distrazioni o improvvisazioni. Secondo le previsioni del 3 marzo, per quanto riguarda l’amore, potrebbero esserci anche dei momenti di relax: in coppia andateci piano con il fatto di ‘puntare il dito’ su ogni piccola magagna del partner.

La parola d’ordine per questo sabato sarà ‘comprensione’. Single, non demordete! Siamo arrivati quasi in primavera, qualcosa di bello certamente accadrà: fiducia. Nel lavoro, potreste accusare un lieve malessere generale: stanchi? Non pensateci, pensate piuttosto positivo.

Oroscopo Toro: ★★. La giornata del 3 marzo, per voi del Toro non inizierà molto bene. La Luna in quadratura a Saturno farà registrare difficoltà e incomprensioni nei rapporti interpersonali. In amore, cercate di rimanere calmi, evitando di pretendere posizione su cose assurde solo per ripicca. In coppia andateci cauti, non fate cose di cui potreste pentirvi, ok? Single, avete la testa dura e non volete sentir ragioni: forse è per questo che siete ‘soli’. Nel lavoro, quella appena trascorsa è stata una settimana pesante, oggi risentirete ancora di questi strascichi. Tranquilli, presto tutto tornerà alla normalità.

Oroscopo Gemelli: ★★★★. Si preannuncia un sabato come tutti gli altri, abbastanza in linea con la normalità, anche se con niente di nuovo in vista.

In amore, oggi le stelle sono divise a metà, dibattute tra il positivo e il negativo: secondo l’oroscopo di domani 3 marzo, la seconda parte del periodo sarà da preferire. Se avrete l’opportunità di passare una bella giornata con la persona amata, sfruttatela, potrebbe andarvi anche di lusso. Single, vi sentite soli? A parte oggi (riferito a sabato ovviamente!), se vorrete tentare la fortuna con un approccio amoroso sarà da preferire domenica prossima. Nel lavoro, avete tante capacità e lo sapete, solo che non vi impegnate abbastanza neanche un po’: dai, imparate a dimostrare ciò che valete.

Sabato, giornata ‘mediocre’ per il Leone

Oroscopo Cancro: ★★★. La giornata del 3 marzo sarà interamente da dedicare al riposo. Visto il cielo astrale poco positivo, il consiglio è di cercare di fare il meno possibile. Le predizioni giornaliere prevedono poca propositività da parte vostra in amore: cercate di destinare più tempo alla persona di cui siete innamorati. Non date per scontate certe cose: l’amore va coltivato sempre, altrimenti appassisce e muore. Single, riposate, oggi non sarà proprio il caso di mettervi ‘in caccia’, alla ricerca della persona del cuore: sarà per un altro giorno, dai. Nel lavoro, non fate altro che sgobbare, sia in ufficio che a casa, ma a che pro? Forse è giunto il tempo di ripensare riguardo a certe scelte.

Oroscopo Leone: ★★★. Giornata di fine settimana un po’ perplessa, con le stelle non tanto predisposte a dare aiuto e sostegno nella quotidianità. In amore, ancora sotto stress per via della quadratura Venere-Marte. Non fatevi prendere dall’eccessivo nervosismo, ok? Cercate di state tranquilli, soprattutto, non alzate il tono di voce con la vostra metà, come spesso fate. Single, la scelta di far trascorrere qualche giorno prima ritornare a darvi da fare, potrebbe essere quella giusta. Nel lavoro, invece, rimandate a lunedì tutti gli impegni o eventuali problemi. Certamente, giocare con stelle a favore sarà una garanzia in più di successo.

Oroscopo Vergine: ★★★★★. Sabato meraviglioso, quindi tutto vi sarà permesso fare oggi. Diciamo che sarete voi gli artefici o meno di un eventuale successo in amore oppure nel lavoro. Ovviamente, grazie agli astri pienamente in appoggio. L’oroscopo di domani 3 marzo consiglia in amore di prendere le iniziative giuste: per fare di una giornata prevista ‘super’, una super-giornata, impegnatevi a fondo nel cercare di renderla così. Per coloro in coppia, probabilmente arriverà una bella novità nel corso della giornata di oggi o di domani. Single, su con la vita! E’ inconcepibile che, con questo cielo e con queste stelle, ancora non riuscite a venir fuori dal vostro stato da ‘solitari’? Nel lavoro, benissimo quasi tutto: qualche sogno che avevate nel cassetto, ora potrebbe trasformarsi in un progetto vero. Fiducia, ok?

Oroscopo Bilancia: ‘top del giorno’. Il prossimo sabato per voi ‘bilancini’, sarà a dir poco ‘sublime’, grazie alla stupenda Luna nel segno. In primo piano i sentimenti, dunque: gongolate, questo sabato tutte le strade (o quasi) si apriranno al vostro passaggio. In coppia, meraviglioso inizio weekend, potenzialmente indirizzato a sorprese o belle notizie. Single, con questa Luna in Bilancia riuscirete a trovare l’anima gemella oppure volete restare ancora da soli? Le previsioni del giorno, in definitiva, prevedono per voi ‘bilancini’ niente altro che pura felicità.

Nel lavoro, se vi dovesse ‘toccare’ sarete pieni di energie, caso contrario, andrete a tutto relax.

Oroscopo Scorpione: ★★★★★. Partirà anche per voi Scorpione uno spettacolare sabato, da vivere semplicemente ‘alla grande’. Per questo vostro fine settimana avrete buone opportunità di cogliere un atteso desiderio d’amore. Quasi tutto il periodo, già a partire dalla prima mattinata, sarà indirizzato verso una generale positività: una favolosa giornata vi aspetta: pronti a spassarvela con chi sapete? Single, anche per voi oggi è sabato, dunque, uscite e frequentate luoghi invitanti: guardatevi attorno, forse il vostro amore è lì che vi aspetta! Nel lavoro, con le cinque splendide stelline che vi ritroverete cucite addosso, non potrà che andarvi bene.

Oroscopo Sagittario: ★★★★. In arrivo un sabato 3 marzo buono , a tratti perfino sfizioso. La giornata di fine settimana vi riserverà qualche sorpresa (positiva ovviamente) soprattutto a metà percorso, oppure nel tardo pomeriggio/sera.

In amore, sarete avvolti dal desiderio di passare bei momenti: rilassandovi pure in tranquillità, ma fatelo solo se in compagnia di chi amate. Single, l’oroscopo del giorno 3 marzo vorrebbe dare un consiglio, così, senza impegno: che ne direste di andare a rilassarvi in una spa? Certamente, potreste incontrare qualcuno con cui dividere una passione. Provar non nuoce a nessuno. Nel lavoro, tutto andrà per il meglio, anche se oggi è sabato e la voglia di lavorare potrebbe latitare. Chi è libero, staccasse la spina e via, arrivederci al prossimo lunedì.

Oroscopo Capricorno: ★★★★★. Giornata a dir poco perfetta, valutata nelle predizioni zodiacali di sabato come un giorno in cui potrete realizzare tutto ciò che vorrete. In amore, cercate di non lavorare troppo di fantasia, ok? Il consiglio è per ‘il fare’ e non per il solo ‘pensare di fare’. Non so se ci siamo capiti… Dunque, createvi del tempo libero da passare con chi amate, oppure con chi vi piace; il tempo non aspetta tempo, ricordatelo sempre! Invece, voialtri single cosa avete intenzione di fare? Onestamente non capiamo se siete in cerca dell’anima gemella oppure preferite stare bene da soli! Nel lavoro, volete fare mille cose, lo sappiamo. Il fatto è che tutto deve essere perfetto e a puntino per voi Capricorno: oggi però non è il caso, rilassatevi e delegate qualcuno altro.

Oroscopo Acquario: ★★. Una giornata non tanto buona per voi dell’Acquario? Diciamo pure di si, infatti il consiglio è quello del riposo quasi assoluto. Anzi, forse sarebbe meglio trascorrerla quasi per intero al calduccio di un buon letto, certamente non da soli… Per voi sarà il modo migliore per evitare guai. In campo sentimentale, al momento non vi saranno grosse novità: intanto, visto il cielo astrale poco invitante, non fate cose strane oggi, cercando di rimandare se possibile. Single, avete aspettato tanto, oggi proprio non sarà la giornata indicata per iniziare qualcosa di passionale: fate passare il periodo. Nel lavoro invece, potreste sentirvi alquanto stanchi, forse affaticati dai recenti stress: un po’ di quiete vi farà più che bene.

Oroscopo Pesci: ★★★★★. Questo fine settimana per noi ‘pesciolini’, senza meno partirà alla grande. Quattro i punti forti su cui riporre le speranze: Venere, Mercurio, Nettuno e Sole risulteranno positivi al 75%: pronti ad approfittare? Secondo l’oroscopo del giorno 3 marzo, riguardo l’amore, ci aspetta una giornata favolosa e tutta indirizzata all’amore. Gli incontri che nasceranno oggi e domani porteranno qualcosa di indimenticabile: chissà, forse è il momento buono per una felice unione, a patto di essere veramente intenzionati in tal senso. Nel lavoro, bene in parte: per tanti di voi, il lavoro viene prima di tutto, infatti siete pignoli e ‘perfettini’, forse un po’ troppo. Dai, rilassatevi, ok?

