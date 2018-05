Cancro 5 stelle: In questa giornata avrete Saturno contro, attenzione in ambito lavorativo, forse ci saranno alcune questioni. Cercate di essere piu’ elastici e meno pesanti, non solo in ambito lavorativo ma anche in amore.

Bilancia 5 stelle: Ci saranno conferme in ambito lavorativo, farete valere la vostra volontà. Forse qualche piccolo problema economico, in questa giornata valutate bene le spese che farete.

Gemelli 4 stelle: la vita per voi è un’esperienza allegra e fatta di sorrisi. L’oroscopo Paolo Fox di oggi e nei prossimi giorni segnala un buon recupero, questo è un periodo interessante e potrete trovare tanti stimoli e sputi nuovi. Giove sarà importante dalla seconda metà di giugno. Sole e Mercurio sono in ottimo aspetto e potete realizzare grandi obiettivi grazie alla tua creatività. Paolo Fox invita a darsi da fare entro ottobre.

Leone 4 stelle: Sono in arrivo buone giornate, questo potrebbe essere un anno di investimenti riguardanti non solo l’ambito lavorativo ed economico ma anche quello sentimentale. Per l’amore bisogna aspettare qualche giorno, nel mese di giugno si muoverà qualcosa.

Acquario 2 stelle: la Luna all’opposizione indica che oggi e domani potreste dover fare i conti con alcuni ritardi. Siete governati da Urano, siete poliedrii ma delle volte fare troppo rischia di essere penalizzante. Chi ha un’attività che comporta delle verifiche o che deve fare i conti con ritardi e ci sono questioni di tipo burocratico da risolvere, in questo periodo potreste dover verificare e gestire in maniera più efficace alcuni conti. Il transito di Urano all’opposizione da un lato è positivo perché vi consente di liberarvi di situazioni pesanti del passato, e di procedere con entusiasmo. Tutto ciò però costa.

Sagittario 2 stelle: E’ un periodo che vi sentite annoiati e scocciati, volete evadere dalla solita vita noiosa. Ricordate che tutto quello che state facendo adesso lo ritroverete per il futuro, state pianificando la vostra vita. Cercate di costruire fondamenta solide

Ariete 3 stelle: in amore siete spesso attratti da persone irraggiungibili e difficili da conquistare. L’oroscopo Paolo Fox vi consiglia di non insistere troppo su più questioni. L’oroscopo di oggi segnala un buon recupero, soprattutto per chi sta insieme da tempo. Nel lavoro fate attenzione ad alcune tensioni determinate dal fatto che siete agitati perché non riuscite ad ottenere le conferme sperate.

Pesci 3 stelle: In questi giorni state vivendo una fase calante, ma non dovrete preoccupare, passerà tutto. Vi sentite un poco sotto pressione, ma il 2018 per voi sarà un anno importante e riuscirete a superare qualsiasi difficoltà anche grazie all’aiuto di Nettuno.

Toro 2 stelle: Urano nel segno indica che c’ è una grande volontà di cambiamento. Non mancano però problemi e situazioni difficili da gestire. Alcuni avvertono questo desiderio di rinnovamento, ma non possono agire perché ci sono limiti e costrizioni che non consentono di realizzare obiettivi sperati. Altri invece riescono a vivere in maniera più attiva e dinamica questa fase. Bisogna essere cauti perché chi non riesce a gestire queste novità, rischia di avere esternazioni tese e reazioni aggressive. I più liberi di agire probabilmente si sono già dati da fare e al momento si trovano nella condizione di fissare dei punti fermi e delle stabilità nella propria vita.

Vergine 3 stelle: Siete molto precisi, è questo non puo’ essere che solo un bene, specialmente per chi si trova a dover organizzare un evento. E’ il momento di dover superare una prova, ma anche grazie all’aiuto di familiari e amici, l’oroscopo Paolo Fox prevede che ci riuscirete.

Capricorno 3 stelle: negli ultimi giorni potrete anche accettare di aver commesso un errore, e sarete pronti a rimediare, ma non tollererete il fatto che qualcuno in questo periodo sia poco onesto e sincero con voi. Dovete farvi largo tra persone che sgomitano e provano a superarti. Voi invece sei onesti e leali, e vorreste stabilire maggiore ordine interno a voi. In amore siete piuttosto polemici e scontrosi.

Scorpione 4 stelle siete molto attivi e dinamici, ritrovate la voglia di fare che nella prima parte dell’anno è mancata e che adesso torna a farsi sentire. Entro la fine dell’anno potete ultimare un progetto importante, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Questo calore che c’è nel cielo ora si propaga anche nella vostra vita. Avete la capacità di arrivare diritto agli altri e di tornare ad essere protagonisti attivi della vostra vita.