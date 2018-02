Oroscopo 5 febbraio: due segni riceveranno una sorpresa d’amore. SCOPRI LA CLASSIFICA DELLE STELLE

Vediamo insieme l’oroscopo per oggi Lunedì 5 febbraio, come riportato dal sito Blastingnews. Oggi sarà una giornata speciale per 2 segni, uno dovrà affronare una sfida importante.

Oroscopo Ariete: ★★★★★. Lunedì giornata al ‘top’, sicuramente all’insegna della buona sorte e della positività in quasi tutti i settori. A dare un grossissimo aiuto, Venere in sestile a Urano, vostro pianeta di settore. Secondo le previsioni del giorno 5, per quanto riguarda l’amore e gli affetti in senso lato, sarà quasi impossibile per le persone amate tentare di resistervi. Figuriamoci poi per voi single: raccoglierete a piene mani i frutti del vostro ingegno e soprattutto della vostra intraprendenza (chiamatela pure ‘faccia tosta!’). Nel lavoro, anche se il periodo promette bene, almeno sulla carta, cercate di favorire la fortuna impegnandovi a trovare le occasioni giuste.

Oroscopo Toro: ★★★★. La giornata del 5 febbraio, per voi del Toro, non sarà del tutto positiva. Specialmente nel primo pomeriggio e poi a fine sera, qualcosa o qualcuno potrebbero turbare la vostra serenità. La Luna in Bilancia si preannuncia speculare negativa al 75%, dunque poche o nulle le occasioni da impiegare nelle situazioni sentimentali. In amore, appunto, qualcuno sarà tentato dal cercare ‘nuovi lidi’ su cui adagiare sogni e nuove passioni. Certamente sconsigliato il farlo, soprattutto se il rapporto funziona! Altra cosa se si è single, dunque disimpegnati: volare ‘di fiore in fiore’ alla ricerca di quello giusto su cui posarsi potrebbe essere un ottimo modo di passare la giornata.Nel lavoro, un impegno improvviso potrebbe far saltare alcuni piani.

Oroscopo Gemelli: “top del giorno”. Si preannuncia un lunedì davvero efficace, sia per quanto riguarda i rapporti d’amicizia che in quelli legati ai sentimenti più puri. L’oroscopo di domani 5 febbraio prevede l’arrivo di tanta positività e relativa fortuna, soprattutto in amore, dal trigono in atto tra Luna e Venere. Chi ultimamente è risultato un po’ troppo assente nel normale rapporto con il partner, sicuramente estraniato da altre cose, questo potrebbe essere il momento giusto per recuperare. Nel lavoro, il periodo promette abbastanza bene: se siete soliti lavorare in solitaria, cercate di cambiare atteggiamento. Il consiglio è quello di operare in team, insieme ad altri colleghi.

Lunedì, giornata da ‘ko’ per il Cancro?

Oroscopo Cancro: ★★. La giornata del 5 febbraio sarà indirizzata quasi tutta verso il ‘difficile’. Il periodo, valutato con il ‘ko’, sarà sottoposto alla cattiva influenza astrale di Venere e Plutone, entrambi speculari negativi al 65%. Ebbene, cosa riserveranno le predizioni giornaliere in amore? In primo piano, quasi tutte pronte ad accusare più o meno criticità, le relazioni interpersonali e i rapporti di coppia. In sensibile calo, passione e voglia di dialogare apertamente, il tutto a vantaggio di telefonini, computer e tv. Nel lavoro, incertezze e confusione potrebbero rendere complicata la giornata: cercate di sopperire a ciò mettendo in campo tutta la vostra migliore pazienza e forza di volontà.

Oroscopo Leone: ★★★★★. Giornata d’inizio settimana, a nostro avviso, più che ottima a partire dai rapporti affettivi, passando per le amicizie fino ad arrivare alla famiglia. A dare quella spinta in più che mancava da tempo, Venere, Sole e Mercurio, trio favoloso posizionato speculare positivo rispetto al segno per oltre il 70%. In amore, soprattutto per coloro amanti di tenere i cosiddetti ‘due piedi in una scarpa’, potrebbero arrivare decisioni definitive. Nel lavoro, anche al cospetto di piccoli inconvenienti che potrebbero turbare il normale svolgimento della mansione, saprete mettere tutto sotto controllo. Cercate di usare un po’ di più la diplomazia.

Oroscopo Vergine: ★★★★. Lunedì da giocare tutto sulla tranquillità più assoluta. Infatti, non a caso l’andamento del periodo è previsto monotono e legato alla solita routine. A tenere banco nel vostro cielo, Venere e Urano: il primo speculare positivo al 75% mentre l’altro speculare negativo al 55%. Diciamo che a vincere sarà una lieve positività, bene anche così! L’oroscopo di domani 5 febbraio consiglia in amore di non esagerare: perché chiedere di più alla persona amata? Accontentatevi di ciò che sarà in grado di offrire. Nel lavoro, otterrete risultati soddisfacenti, o al limite non negativi: come? Solo riuscendo ad afferrare al volo novità o proposte che, eventualmente, si dovessero palesare nel corso di questo lunedì.

Oroscopo Bilancia ★★★★★: il prossimo lunedì si prevede stabile e in linea con quanto sperato da voi “bilancini”. A dare quel colpo di fortuna che mancava in amore, la Luna in trigono a Venere e, nello stesso momento, in trigono al Sole. In amore andrà benissimo: i rapporti di coppia diventeranno più intensi, suggellando nuove intese soprattutto nelle relazioni che ultimamente hanno subito rallentamenti o malintesi.Abbastanza stabili i rapporti di lavoro, secondo quanto emerso dalle previsioni del giorno: cercate di mantenere una certa lucidità di mente, in modo da poter elaborare più facilmente le incombenze riguardanti la vostra mansione.

Oroscopo Scorpione ★★★★: partirà non male questo vostro lunedì, dando una spinta discreta alla ripartenza della settimana. Giove sarà ancora in buon aspetto, generato dal sestile con Plutone. Inamore, il consiglio delle stelle è soprattutto uno, rivolto a coloro che attualmente sono in coppia: cercate di essere un po’ più vicini al partner, specialmente in questi giorni (sapete bene il perché, ok?). Infine, mettete pure una pietra sopra a quel passato che “a volte ritorna”. Sul lavoro, prima di iniziare nuovi progetti o esperienze senza pensarci due volte, fate l’impossibile per scrivere la parola fine alle situazioni ancora aperte.

Oroscopo Sagittario ★★★: in arrivo un lunedì 5 febbraio indirizzato verso il più mesto dei periodi “sottotono”. Malgrado un buon Marte risulti in sestile a Mercurio in Acquario, Urano porterà scompiglio nei rapporti interpersonali, risultando speculare negativo al segno.L’oroscopo del giorno 5 febbraio, vista la carta del cielo, in amore consiglia di puntare sulla riflessione e sulla pazienza. In questo periodo potrebbero prefigurarsi buone opportunità per chi è in cerca della dolce metà: molte le possibilità di fare amicizia o conquistare cuori. Sul lavoro, se siete tra quelli che hanno optato per un’attività in proprio, si prevedono discreti affari: puntate un po’ di più sul prossimo futuro.

Acquario fortunato ad inizio settimana

Oroscopo Capricorno ★★★★: giornata normale, al limite della buona sufficienza e di un discreto ottimo. Valutata con quattro stelle nelle predizioni di lunedì, parte del merito sarà da attribuire a Plutone in sestile a Giove. In amore, intanto, potrebbero esserci disturbi a livello d’intesa, visto che la Luna risulterà in quadratura ancora con Plutone. A livello di coppia potrebbero arrivare delusioni o gelosie, in gran parte infondate, comunque in grado di generare rabbia e confusione. Sul lavoro siate ragionevoli, non sprecate il vostro tempo con quei colleghi che non capiscono o non apprezzano gli sforzi che fate per cercare di aiutarli.

Oroscopo Acquario ★★★★★: una giornata sicuramente degna delle migliori, con Venere e Sole entrambi in ottimo trigono alla Luna. Nel contempo, Venere in sestile con Urano darà il colpo di grazia alle vostre indecisioni affettive. Pertanto, in campo sentimentale non avrete di che lamentarvi: agli occhi del partner, o della persona sulla quale vorreste fare colpo, risulterete gioviali, spigliati e in qualche caso addirittura simpatici. Sul lavoro, invece, poche le difficoltà potenzialmente riscontrabili: l’euforia del periodo potrebbe rendere impazienti o frettolosi alcuni di voi. Il consiglio è quello di prestare attenzione ad eventuali rischi, vagliando di volta in volta e con intelligenza ogni situazione.

Oroscopo Pesci ★★★★: questo inizio settimana, per noi “pesciolini”, partirà non troppo bene, poi nel corso del tardo pomeriggio tenderà a riaprirsi verso una più che sufficiente positività. Nettuno risulterà in stallo nel periodo, fermo immobile nel comparto. Di contro, potrebbero arrivare flussi poco favorevoli dalla specularità parzialmente negativa della Luna. Per questo, l’oroscopo del giorno 5 febbraio riguardo l’amore, indica di agire secondo i dettami della propria coscienza. Fate attenzione, soprattutto nella prima parte della giornata, a non ingigantire troppo “certe ottusità” da parte del partner. Sul lavoro, cercate di organizzarvi nel migliore dei modi, sfruttando tutte quelle cose su cui sapete di poter fare affidamento.

Fonte Blastingnews